Додано: Пон 01 вер, 2025 14:11

budivelnik написав: Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі

а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом

Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики. Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликіа 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмомТи мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.

"Вам шашечки или ехать?" (с)Ваша задача має чотири головні обмеження1. Опір провідників2. Напруга передачі3. Втрати при перетвореннях.4. Ціна подолання обмеженьРішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.Біля панелі стоїть ММРТ контроллер + підвищуючий step up перетворювач (заморочившись можна знайти з високим КПД під 90% не за всі гроші світу в Китаї), до максимальної напруги яку зможете витягнути з врахуванням хоча б простих систем захисту (переполюсовка, перевантаження, коротке замикання, перегрів) цієї зв'язки, що є не таким вже простим завданням, на виході додаєте дифавтомат або УЗО постійного струму, і забиваєте на страхи щодо ураження при передачі по дротам.З боку клієнта ставите або Step down DC перетворювач, або якщо напруга буде у межах сонячного контроллера зарядної станції, то напряму, і все (наприклад сонячний вхід Блюетті витримує 140 вольт на вхід). Така зв'язка дозволить отримати те що ви хочете з КПД більше 50%, але треба звморочитись і підібрати перетворювачі та сонячні контроллери з високим КПД.Також обов'язково все ще загерметизувати добре і провести зі всіма дотичними мінімальний іструктаж як цим користуватись, з досвіду, найбільш критичною з точки зору безпеки є кінцева точка під'єднання дротів у бліндажі, тому цю ділянку максимально герметизувати та ізолювати, ті кому це на позиції конче необхідно, все ж хочаб мінімально, але сприймуть цей інструктаж.Якщо ви йдете шляхом безпечної напруги, то Ви повинні змиритися з мізерним КПД, або ставити панелі ближче з відповідними наслідками. Фізику не обманеш, вона працює чітко і безвідмовно.Вибір за Вами.PS. Те що Вас колись вдарило при ремонті радіорозетки, характеризує Вас скоріше як людину, яка не зовсім розуміє що робить і як воно працює... Змонтувати щось під напругою Ви явно не зможете, напевно чули про ремонти ЛЕП під напругою, з допуском і розумінням того як воно працює, у тому немає нічого складного, і воно безпечно.