Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:29
З гумором про те, що відбувається на моменті:
*Моди знатно тролит Трампа кокетничая с РФ и Китаем... Пародирует Аляску поездками в одной машине без стенографистов и переводчиков...
Правда при этом тролит и Путина... приглашая в декабре в Индию... где МУС... Путин в ответ тролит Моди... заявляя, что в ноябре все и так приедут к РФ на збиговысько ШОС...
Главный экономический рулевой в отношениях США - РФ тролит Трампа и США заявлением о "разгромленном Западе"... Аккурат после Аляски...
Китай бросает вызов Трампу...
Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, - Financial Times...
США бросают вызов Трампу... суд признает НЕЗАКОННОЙ процедуру введения тарифов и пошлин Трампа...
Не сами тарифы и пошлины, а процедуру... Тем самым выставляя Трампа посмешищем перед Индией и Китаем... ЕС и бывшими союзниками...
Трамп истерит и вещает о "марсианских далях и шкурах неубитых ведмедей":
«В США будет вложено более 15 триллионов долларов — это рекорд. Значительная часть инвестиций обеспечена благодаря тарифам. Если радикальный левый суд отменит их, почти все эти вложения и многое другое будут немедленно отменены. Во многом мы превратимся в страну третьего мира, без надежды снова стать великой. Время имеет решающее значение!»...
Мог сказать и 30 триллиардофф... бамага все стерпит...
Как-то абыдно де Луле в Бразилии... ПразднеГ ШОС проходит мимо... Самое время потеребить сувениры с БРИКСа и почитать пошлины США за это...
ЮАР тоже скучает... в БРИКСе...
Китай собрался сделать общую платежную систему ШОС и Банк ШОС и депозитарий ШОС... и облигации ШОС...
Трамп нервно теребит доллар... Эпштейн теребит Трампа...
Иран готовится ко второму такту войны с Израилем... Израиль тоже... Нетаньяга стирает с земли Газу и теребит Ливан и Сирию...
Польша теребит Германию и требует репараций...
ЕС теребит Путина и требует замороженные активы...
Британия никого не теребит... ибо все уже и так ею хорошо натеребленные... теперь просто наблюдает с бокалом виски...
В четверг Антанта собирается на совещание... Будут делить мир... традиционно...
В понедельник истекает дедлайн Трампа по прямым переговорам первых лиц РФ и Украины... Трамп пока спит... Мы обещали напомнить ему... Антанта совещается...* (С)
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:36
Letusrock написав:
Кілька знайомих дівчат/жінок пересікали в Чопі кордон на вікенд, угорські митники/прикордонники вели себе як скажені собаки. Перевіряли кожного як ніби сигнал про наркоту поступив (потрошили всі сумки), на мосту на підїзді в колейці більшість отримали штраф або за розмови по телефону (в стоячій машині) або за переїзд в черзі 10 метрів без ремня (біля 20тис форинтів). Спілкування максимально конфліктне, виключно на ти, фрази типу "плати штраф, не подобається зараз буде в два рази більше", "чому сюди їдеш а не через SK", " шось неподобається, зараз розверну і полетиш наступним літаком через добу".. В людей шок, діти істерять на задніх сидіннях. Дійсно, як у нас кажуть "форинти не гроші, мадяри не люди"
Видно пішла команда "фас"
Пів Європи на ушах.
Це реакція на 18-22.
Детально вони не знають кого саме випустили.
Місцеві блогери нагнітають будь здоров.
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:40
Китай та Індія поділяться по-братьски з РФ населенням, а РФ територією.
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:55
ЛАД написав: Shaman написав: _hunter написав:
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет
...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно.
наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...
наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка
Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит?
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.
там блок для виводу бабла, так що "цей дощ надовго"
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:58
UA написав: Letusrock написав:
Кілька знайомих дівчат/жінок пересікали в Чопі кордон на вікенд, угорські митники/прикордонники вели себе як скажені собаки. Перевіряли кожного як ніби сигнал про наркоту поступив (потрошили всі сумки), на мосту на підїзді в колейці більшість отримали штраф або за розмови по телефону (в стоячій машині) або за переїзд в черзі 10 метрів без ремня (біля 20тис форинтів). Спілкування максимально конфліктне, виключно на ти, фрази типу "плати штраф, не подобається зараз буде в два рази більше", "чому сюди їдеш а не через SK", " шось неподобається, зараз розверну і полетиш наступним літаком через добу".. В людей шок, діти істерять на задніх сидіннях. Дійсно, як у нас кажуть "форинти не гроші, мадяри не люди"
Видно пішла команда "фас"
Пів Європи на ушах.
Це реакція на 18-22.
Детально вони не знають кого саме випустили.
Місцеві блогери нагнітають будь здоров.
притча про мишей і кактус
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:59
flyman написав:
Китай та Індія поділяться по-братьски з РФ населенням, а РФ територією.
Десь так і можливо.
______________________
*Миром правят символы и знаки...
Посмотрел то видео от Азербайджанского ТВ... про встречу Эрди, Аливева и Путина...
Простите, но... при всех передергиваниях, но Эрди и Алиева КНР таки встретили пышнее чем Путина...
Вход Путина на ШОС состоялся под ... "калинку - малинку"... Ну что сказать...
Если уж на то пошло, то могли и "Катюшу" поставить... чтоб не так смешно было...
И да... геостратегически КНР смотрит на Османию... и первой была встреча с... Токаевым... который принимал Османский Форум...
Медведь... морда лапы... "братские" крепкие объятия КНР... Южный Кавказ... Османия... ЦА...* (С)
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:17
Shaman написав: _hunter написав:
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет
...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно.
наче з'їхав, але потім повторно накидує
Так потому, что ты съехал - я и продолжаю от тебя требовать ответа: фраза
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько придется - 10-20-50 лет...»
-- не правильная? -- давай правильную.
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:24
О производстве боеприпасов для ствольной артиллерии на ЗападеЗа точность и достоверность не ручаюсь.
Чей это канал, не знаю.
-
-
- Повідомлень: 35793
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:10
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів
Так а якщо мінусуються і далі НПЗ один за одним, ви думаєте їх не будуть посилювати? «До останнього заводу»?
Флеш же натякає, що відновлюються отакі мінусування швидко.
Тобто: він каже, що ефективність таких ударів низкька. При існуючому захисті отими маневровими засобами ппо. Цих засобів, виходить, достатньо.
флеш не спеціаліст по діп страйкам, не займається ними і не знає реальної інфи по ефективності
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:13
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет
...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно.
наче з'їхав, але потім повторно накидує
Так потому, что ты съехал - я и продолжаю от тебя требовать ответа
: фраза
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько придется - 10-20-50 лет...»
-- не правильная? -- давай правильную.
хто ти такий, щоб вимагати від мене відповіді? сцикливим бігунцям халявне пиво в голову дало?
твоя фраза - ти й відповідай. я відповідаю за СВОЇ фрази
-
