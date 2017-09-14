RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15162151631516415165>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:52

  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи.


Мені на тебе глибоко ... ))

Іконографік дійсно багато, але вони не відображають повну картину

А факти, дійсно - річ вперта.
І хатинки на Закарпатті вказують на простий факт - вони побудовані на ті гроші, які в іконографіках не відображені
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:00

  andrijk777 написав:
  stm написав:Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?

Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?

Зависит от того, что по Марафону скажут..
_hunter
 
Повідомлень: 10562
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:11

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?

Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?

як просто таким людям - ЧОРНЕ та БІЛЕ.

з точки зору втрат перемир'я дасть безпеку тиловим містам. з точки зору нанесення шкоди ворогу - для нас не є дуже добрим, бо схоже саме НПЗ підштовхують руських до якихось кроків. й це ще повноцінно ракетами ми не стріляли. 8)

оскільки в нас немає повної картини, то як керівництво вирішить так й буде

Тобто, як скаже хазяїн так і має бути.
Як просто таким людям - як хазяїн сказав - так найкраще. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 17 вер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:12

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?

Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?

Зависит от того, что по Марафону скажут..

Хантер, нам по марафону кажуть що х... вже 2 за місяць економічний блок збирав. Буде більше незабезпечених фублів, ми з Андрієм давно вже за друк фублів, то є щастя. На консервації нафти, то прям молодий ЛАД офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:16

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?

як просто таким людям - ЧОРНЕ та БІЛЕ.

з точки зору втрат перемир'я дасть безпеку тиловим містам. з точки зору нанесення шкоди ворогу - для нас не є дуже добрим, бо схоже саме НПЗ підштовхують руських до якихось кроків. й це ще повноцінно ракетами ми не стріляли. 8)

оскільки в нас немає повної картини, то як керівництво вирішить так й буде

Тобто, як скаже хазяїн так і має бути.
Як просто таким людям - як хазяїн сказав - так найкраще. :D

хазяї в тебе, руські ;) й не треба свій ошийник на інших кидати.

я слово "скаже" не використав - це ти прибрехав - як завжди 8)

своя позиція є - чи ще методичку не отримав?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:35

  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:39

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:........ Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
.....

Я там выше запостил сообщение об обстреле ж/д.
Доказательство перемир'я у повітрі.

P.s. Я недавно спрашивал, кто отвечает за дальние дроны и, соответственно, обстрелы НПЗ - ГУР или СБС. Так никто и не знает?

Це ж добре коли ніхто не знає хто ті високоточні обломки запускає!!!

Та воно, може, й добре.
Просто цікаво, ви ж все це приписуєте Мадяру.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:03

  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

У маленькій с/г державі, при достатньо величезній корупції все ж таки запускають Сапсан, хоча б 1, і, декілька Фламінгов. Вам ще пенсію підіймають, до виборів готуються якось активно. Навіть занадто.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:08

stm
Вам ще пенсію підіймають


Ти не на тих пенсіонерів ставиш 😅
Мені он разом з прожитковим автоматом на 3 кгрн підніметься пенсія. На 2 походи в Чорноморку .
Hotab
 
Повідомлень: 16352
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:10

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

У маленькій с/г державі, при достатньо величезній корупції все ж таки запускають Сапсан, хоча б 1, і, декілька Фламінгов. Вам ще пенсію підіймають, до виборів готуються якось активно. Навіть занадто.

пенсію підіймають.
Но цены растут быстрее. Причём постоянно.
А пенсию поднимают раз в год. В этом году, правда, получится 2 раза - скоро 75, добавят ещё 156 грн. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15162151631516415165>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 994667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14859)
17.09.2025 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.