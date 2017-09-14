flyman, что там рассказывают либертарианцы о невмешательстве государства в экономику?
Президент Хавьер Милей временно отменил экспортные пошлины на все аргентинские сельскохозяйственные грузы в попытке привлечь в страну доллары для поддержки распродажи на рынке перед решающими промежуточными выборами. .....Это отчаянный шаг Милей, чтобы успокоить рынки, обеспокоенные тем, что министр экономики Луис Капуто собирается продать так много долларов, чтобы поддержать песо перед голосованием 27 октября, что не останется ничего для обслуживания долга, учитывая, что в январе ожидается крупный платеж по облигациям.
Главный военный врач Германии Ральф Хоффманн заявил, что число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боя и того, какие воинские части будут в нем участвовать. «Реалистично, речь идет о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день», — заявил он в интервью Reuters. ..... «Характер военных действий на Украине радикально изменился», — сказал Хоффман, отметив переход от огнестрельных ранений к взрывным ранениям и ожогам, вызванным беспилотниками и барражирующими боеприпасами. ..... «Украинцы часто не могут достаточно быстро эвакуировать своих раненых, потому что над головой повсюду жужжат беспилотники», — сказал Хоффман, подчеркнув необходимость длительной стабилизации состояния раненых солдат — иногда в течение нескольких часов — на передовой. Хоффманн заявил, что для раненых военнослужащих необходимы гибкие варианты транспортировки, отметив, что Украина уже использует госпитальные поезда. По его словам, именно поэтому немецкие военные рассматривают возможность использования госпитальных поездов и автобусов, а также расширения медицинской эвакуации по воздуху.
- Срок действия договора между США и Россией по контролю над вооружениями истекает в феврале - Договор ограничивает ядерное оружие в обеих странах - Путин предлагает продлить срок действия бюджета на один год, если Трамп сделает то же самое .....Это предложение, судя по всему, представляет собой одностороннее изменение политики Москвы, которая до сих пор настаивала на том, что будет взаимодействовать с Вашингтоном по таким вопросам только в том случае, если общие связи, которым препятствуют серьезные разногласия по поводу войны на Украине, улучшатся.
Россия просит ослабить санкции против авиации, — Reuters
С соответствующей просьбой Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации.
"В России утверждают, что ограничения на поставки запчастей для самолетов критически влияют на безопасность полетов ее гражданского флота... После их введения российские авиакомпании вынуждены были закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты".
Со ссылкой на источники в российской авиации, издание пишет, что флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет и не все детали можно получить даже через косвенные каналы.
«У нас государственные финансы мирового уровня; у нас низкий уровень государственного долга, и пока другие борются с высокими расходами по долгу, мы с этим не справляемся», — заявила журналистам министр финансов Элизабет Свантессон. «У нас сильная позиция, и мы можем использовать нашу силу».
Снижение налогов для работников, пенсионеров и компаний , снижение НДС на продукты питания и увеличение расходов на оборону стали основными мерами самого обширного законопроекта о расходах со времен пандемии COVID-19. В бюджете предусмотрено больше средств на школы, здравоохранение и гражданскую оборону, а также более высокие жилищные пособия для семей с низким доходом. .....Государственный долг составляет около 32% ВВП по сравнению с примерно 90% в Европе. Даже после принятия обязательства потратить 3,5% ВВП на оборону и занять около 220 миллиардов крон для финансирования новых атомных электростанций, долг вырастет примерно до 36,8% ВВП в 2027 году.