RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15324153251532615327>
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:57

  Water написав:
  Сибарит написав:
  барабашов написав: поэтому нормальную по 2.70+++ и не ели(
Русановскую, столичную)

Коль ударились в гастрономические воспоминания, русановская стоила 2.60, любительская - 2.80. По 2.70 колбасы не помню. По 3.50 продавался рулет Киевский, тогда он считался колбасой, а сейчас такие продукты принято называть ветчиной. Это были спрессованные куски мяса.

Мені подобались сиров`ялена Брауншвейгська та сирокопчений Сервелат, два батона в одній паперовій упаковці, ціна шось біля 6 рублів. Ще сирокопчена Єврейська була нічого так, але я її бачив мабуть один раз, ціну не пам`ятаю.

Не только лишь все могут. зайдите в пенсию
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 01 жов, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:01

Vadim_
Тут не подають на ковбасу. І не наливають.
Hotab
 
Повідомлень: 16524
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:07

Бачили інтервю Маркуса де він розказує як під час контрнаступу людей просто відправляли в один кінець на мінні поля із дня в день протягом півтори місяця.
А потім ще нетойвосні цивільних питають "чому не хочеш піти на діловода, а через пару місяців тебе переведуть в штурмовики, бо мін виявилось трохи більше ніж попередніх штурмовиків"
Letusrock
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:12

Letusrock

Бачили інтервю Маркуса


Не бачили. Неси
В діловоди не ходи. Добре. Бо не буде з тебе діла, і так бачу,
Hotab
 
Повідомлень: 16524
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:36

  andrijk777 написав:
  барабашов написав:В конце 90х продукты стоили раз в пять в долларах дешевле чем сейчас
В 95м году наверно и все в 7-8

Це брехня, нічим не доведена. Побудована на "відчуттях людей" а не на фактах.
Ось перша стаття, яку знайшов:
https://datatowel.in.ua/posts/5083
Там порівняння 1997 з 2020, не думаю що порівняння 1995 з 2025 сильно інше.
Тут чітко видно що ціни в доларах зросли приблизно(в середньому) менше ніж в 2 рази, деякі взагалі такі самі. Яйця в доларах подешевіли.
2 рази - таке ж приблизно знецінення долара за ці роки.

А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:41

  барабашов написав:А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?

Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12198
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:49

  Hotab написав:Vadim_
Тут не подають на ковбасу. І не наливають.

Ага, впенси ани суровые до..ебы, повелись на халяву а сейчас все им должны, а воевать комбайнерам
по их понятиям
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:53

  Hotab написав:Letusrock

Бачили інтервю Маркуса


Не бачили. Неси
В діловоди не ходи. Добре. Бо не буде з тебе діла, і так бачу,

Не лечи всех как бурсак ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:05

  pesikot написав:
  барабашов написав:А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?

Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет

Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді.
Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер.
Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ
Брехня
Будівельник заявляє наступне
Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ.
Якщо одна з найголовніших проблем - бідність
То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні

Тому
Будівельник за те щоб реформи НЕ ТРЕБА було проводити внаслідок реформування кожним самого себе.
Т.е. пока не выполнено "а", то реформы проводить нельзя - не получится.
Не треба бути таким категоричним
Поки не виконано а (хоча б на рівні 30% від максимуму) - доти , бо їх проведення буде
а - важким
б -не факт що приведе до того результату на який розраховували
Ще древні казали
Раб опирається визволенню, бо вважає що його забирають в ще більше рабство.
  ЛАД написав:Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Ergo, на фиг они сдались. :)
И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній...
Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи
1 ___ Люксембург  ______ 135 682 ______ ні
2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні
3 ___ Швейцарія  ______ 93 457 ______ ні
4 ___ Норвегія  ______ 89 202 ______ ні
5 ___ Сінгапур  ______ 72 794 ______ так
6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні
7 ___ Ісландія  ______ 68 383 ______ так
8 ___ Данія  ______ 67 803 ______ ні
9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні
10 ___ Швеція  ______ 60 239 ______ ні
11 ___ Австралія  ______ 59 934 ______ ні
12 ___ Нідерланди  ______ 58 061 ______ ні
13 ___ Фінляндія  ______ 53 982 ______ ні
14 ___ Австрія  ______ 53 267 ______ ні
15 ___ Канада  ______ 52 051 ______ ні
16 ___ Бельгія  ______ 51 767 ______ ні
17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні
18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так
19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні
20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні
21 ___ Франція  ______ 43 518 ______ Наполеон
22 ___ Японія  ______ 39 285 ______ так
23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні
24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні
25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так
26 ___ Багамські Острови  ______ 34,003 ______ ні
27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні
28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні
29 ___ Кіпр  ______ 30 798 ______ ні
30 ___ Іспанія  ______ 30 115 ______ ні
І що бачимо?
А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило
І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція)
То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання....
Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 жов, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27105
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15324153251532615327>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14937)
01.10.2025 21:22
Ринок ОВДП (9803)
01.10.2025 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.