detroytred написав:Коли країни зробили реформи, стрибнули на новий рівень, і на ньому їдуть досі --- ось що видно. І це має значення. Коли кожна окремо сама зробила реформи в себе. А ти тулиш якусь маячню з часом в 200 років.
є така штука логіка... По лігіці( не доступні для дятлів) Вплив тільки тоді вважається впливом поки на щось впливає.... Спробую на пальцях Створили умови для твого навчання Ти сидиш в класі- на тебе ВПЛИВАЄ вчитель , але ти вчитись не хочеш..... Після закінчення школи - ти САМ впливаєш на своє життя, а те що там тебе навчив вчитель - перетворюється в нуль...особливо якщо ти це вчення не використовуєш. Так само і можновладці.. Реформа створює умови по яким в тебе в голові вичищають совкове лайно і вкладають капіталістичне... Але Якщо в тебе нікуди вкладати , або совок не вичистили , або ще щось... то після того як активна фаза вичищення лайна з твоєї голови зникає - ти починаєш нести відповідальність за своє життя...
Тому Якщо йти твоєю теорією - то вчитель відповідальний за те що тебе навчив/чи не навчив - все твоє життя більше від тебе - це вплив можновладців на процеси які йдуть після відходу можновладців від керування....
Ще простіше Тебе навчили їздити... ти створив ДТП - хто винуватий? інструктор? і те саме з другого боку Тебе навчили їздити -ти не створив ДТП - це чиє досягнення-інструктора?
Тому спочатку поразганяй тараканів в своїй голові....
detroytred написав:Одна сторона медалі, негативна:
- В бюджете 2025 года не хватает 300 млрд гривен. ............ Позитив: - Повышения налогов не будет. ............ - Возможно, тогда у нас не все так плохо? - Однозначно лучше, чем в 2022 году. https://www.rbc.ua/ukr/news/roksolana-p ... 36949.html Ну і головне, що рішення по 6 млрд. на зп всл - це рішення буде Еврокомісії. Проблем з цим не повинно бути. ________________________ Зброя теж буде. Тому до або Перемоги, або до повного виснаження.. Відповідно Китай буде намагатися не дати рфії ні виграти, ні програти.
Колія.
Прочитал интервью с Пидласой. Особого позитива не увидел. В том, что нам дадут пользоваться теми сотнями или хотя бы десятками млрд. денег РФ, замороженных на Западе, сильно сомневаюсь. О причинах здесь уже писали - другие страны могут засомневаться в сохранности своих денег на Западе при каких-то политических расхождениях и начать забирать их. То, что нам выделят деньги из бюджетов западных стран на содержание армии, ещё менее вероятно. По внутриполитическим причинам западных стран. Надеюсь, что какое-то решение всё же найдут, но это будет временное решение. Находить деньги становится всё сложнее, особенно после того, как Трамп отказался от финансирования.
Сейчас часто говорят о "войне на истощение". Я уже на днях задавал вопрос, что подразумевается под "повним виснаженням", и писал, что во время 2МВ в СССР истощения не произошло при огромных потерях. РФ к такому даже близко не подошла. У меня, понятно, нет информации от Генштаба или правительства, поэтому судить о реальной ситуации сложно. Но по общедоступной информации каких-то оснований для оптимистических ожиданий не вижу. Зесь сегодня писали, что Зеленский обещает разработать "мирный план" к ноябрю. Сколько ещё будет "мирных планов"? Они уже были и в прошлом и даже в позапрошлом году. И, как тут некоторые рассказывают, в этом году тоже. Может, пора переходить к чему-то более реальному? Но для этого надо что-то объяснить и народу. Пока что люди купаются в тёплой ванне. Здесь - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayintsi-nazvali-umovi-miru-rosieyu-zhodnih-1759498675.html - о результатах сентябрьского опроса Центра Разумкова. 31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%. И две трети (64,2%) украинцев убеждены, что Россия нарушит любое мирное соглашение, как только это будет удобно. Всё это результат работы нашей пропаганды. Но этих результатов хватает только на "высказывание мнения", на "хотелки". Ход мобилизации как-то не совпадает с этими настроениями. Сидя далеко от фронта легко говорить о "минимальных условиях".
Около двух третей респондентов считают, что Россия в настоящее время движется в правильном направлении; чуть менее четверти — что в неправильном. .............. Правильным направление развития страны чаще считают обеспеченные россияне, респонденты без высшего образования, жители малых городов, посёлков и сёл, а также те, кто получает информацию из телевизора, печатных СМИ, Telegram-каналов и от социального окружения. Напротив, среди тех, кто считает текущий курс неверным, чаще встречаются респонденты с высшим образованием, жители крупных и средних городов, а также аудитория интернет-СМИ и YouTube.
Те же 67% оценивают "ход СВО" как успешный. Правда, значительно меньше полностью уверенных в этом. Примерно такой же % не верит в завершение в обозримом будущем. При этом 50% считают, что необходимо переходить к мирным переговорам и 11% затруднились ответить. Гипотетическое мирное решение Путина поддержали бы 82%. И 58% скорее поддержали бы соглашение о прекращении огня без предварительных условий. При этом желательные, возможные и приемлемые условия мира не особо экстремистские. За какие-то существенные требования выступают небольшие %. Но вот когда доходит до обязательных условий... 78% - признание ДНР и ЛНР частью России, 67% - хотят ещё и Запорожскую и Херсонскую области, а 50% и еще больше, 59% - сокращение численности ВСУ. Возвращение Украине некоторых территорий считают обязательным условием всего 18%, а всех территорий в границах 1991 года - 11%. Несколько похоже на наши результаты. только с обратным знаком.
Посмотрел вчера ролик TRIGGER MMA, который выложил Schmit в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5895248#p5895248. И посмотрел видео с Юрием Касьяновым. О TRIGGER MMA говорить вообще не буду. После такого видео во время войны человек должен сидеть. И долго. Смешно слушать, когда он говорит о сроках разработки Томагавков и др. западных ракет и, на этом основании, о невозможности Фламинго и тут же рассказывает, что при желании мы могли бы быстро создать свои ракеты. О Касьянове. Не могу судить прав он или нет. Очень плохо в обоих вариантах. Не может победить страна с такими настроениями и комментариями.
Hotab написав:........... Питання не лише в їжі. Це податки, експорт, робочі місця. Деякі підприємства - т. зв «градообразуюшіє». Тепер ці сотні людей або падають на виплати від державі, або рухаються на західний кордон давити на партнерів.
З градообразуючими без питань. Мова була про свиноферми... Або отой Агромол ... який залюбки замінять інші конкуренти молочки.
Щоб системно змусити рушити на захід орки могли вдарити по іншим об'єктам...
Вы ошибаетесь. Это не магазин. Пару тысяч убитых коров быстро не заменишь. А избытка молока у нас нет.
...... А избытка молока у нас нет.
А вы как оцениваете?
В августе Украина экспортировала 10,16 тыс. т молочных продуктов на сумму 31,27 млн долл. Относительно июля натуральные объемы экспорта сократились на 19%, а по сравнению с августом 2024 года упали на 2%.
detroytred написав:.......... З градообразуючими без питань. Мова була про свиноферми... Або отой Агромол ... який залюбки замінять інші конкуренти молочки.
Щоб системно змусити рушити на захід орки могли вдарити по іншим об'єктам...
Справедливости ради стоило бы привести данные и по импорту.
В августе Украина экспортировала 10,16 тыс. т молочных продуктов на сумму 31,27 млн долл. Относительно июля натуральные объемы экспорта сократились на 19%, а по сравнению с августом 2024 года упали на 2%.
Справедливости ради стоило бы привести данные и по импорту.
Там фиг поймешь... Если по экспорту хоть косвенно пишут
Отмечается, что главными экспортными категориями в августе были следующие товары: Молоко и сливки, сгущенные - 18%;
то по импорту просто общие слова "рост сыровой группы". Но даже так: если молоко умудряются экспортировать - вряд ли в стране его дефицит наблюдается?..
ЛАД написав:............. Справедливости ради стоило бы привести данные и по импорту.
Не обязательно. Электроэнергию мы тоже иногда умудряемся экспортировать. Молоко (если не длительного хранения) далеко не возят. В вашей цитате недаром "сгущенные". А сколько мы импортируем сыров? Это тоже молоко.
И вообще, далеко не всегда экспорт связан с избытком продукта/товара в стране.