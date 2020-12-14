Додано: Суб 04 жов, 2025 18:10

Бетон написав:



О, блин, я и забыл что "можно" парковаться на тротуарах и газонах.Всплакнул.В США пожарные все что мешает их работе жестко и очень быстро уничтожают.Если вызвали пожарных - даже если вызов ложный, они очень быстро проникают в здание сразу со всех входов, выламывая замки и двери, разбивая стекла. Для этого используются пожарные топоры. На открытие любой двери - 3 (три!) секунды.И с этим ничего не поделаешь.Если машина мешает доступу к гидранту - в лучшем случае разобьют стекла чтобы через салон протянуть шланг. Если мешает проезду - могут протаранить.Потом все этто будет оплачиваать или страховая или собственник машины.Если разбитие стекла не решает проблемы - могут зацепить трос на колесо (одно) и оттащить в сторону (машине ппц).Парковка на гидранте - самая "дорогая", не помню сколько мне говорили, кажется 250 долларов.Как-то был по работе в одном здании, в это время там была компания, которая регулировала бойлер. Что-то там у них не получалось - пошел черный дым из шимни (дымохода). Через минут 5 в здание вломились, сломав все входные двери толпы пожарников - через паркинг, через парадный вход и через черный. Замки сломали, двери покорежили.Один из спасателей показал мне фотку, которую им прислали на девайс откуда-то с противоположной части боро - дым над городом.Короче, там судя по всему какая-то служба мониторит горизонт и быстро оповещает.Через такую "парковку" машин, пожарные траки проехали-бы даже не заметив."Я-ж говорил то была машина, а ты -ведро, ведро".