Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:13
detroytred написав: budivelnik написав:
Ще простіше
Тебе навчили їздити... ти створив ДТП - хто винуватий? інструктор?
і те саме з другого боку
Тебе навчили їздити -ти не створив ДТП - це чиє досягнення-інструктора?І як це буде відрізнятись через рік-десять-тридцять?
Тому
спочатку поразганяй тараканів в своїй голові....
Ладно, місіонер, оскільки знов оцей кардебалет (твоїх тарганів та дятлів залишають, а мою відповідь видаляють), то зроблю тобі подарунок -- поігнорю деякий час твої
Проігноруй, і поки ігноруєш будеш мати час придумати як зїхати з простого питання яке я тобі залишив.
Як тільки даш чітку відповідь сам собі... тоді й вернешся, і разом посміємось над чимось типути знову підмінив, мова не про те , сплутав водія приватного і організацію руху....
budivelnik
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:22
барабашов написав:
но знаю что при совке как СССРе прапора были елдыбаны которые в конце перестройки тянули со складов всё что плохо забетонировано и приварено.
В то время ты мог знать, какие девки на районе дают всем и какая из них лечиться у венеролога
Последнее - не факт )
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:24
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Ще простіше
Тебе навчили їздити... ти створив ДТП - хто винуватий? інструктор?
і те саме з другого боку
Тебе навчили їздити -ти не створив ДТП - це чиє досягнення-інструктора?
Тому
спочатку поразганяй тараканів в своїй голові....
Ладно, місіонер, оскільки знов оцей кардебалет (твоїх тарганів та дятлів залишають, а мою відповідь видаляють), то зроблю тобі подарунок -- поігнорю деякий час твої
Проігноруй, і поки ігноруєш будеш мати час придумати як зїхати з простого питання яке я тобі залишив.
Як тільки даш чітку відповідь сам собі... тоді й вернешся, і разом посміємось над чимось типути знову підмінив, мова не про те , сплутав водія приватного і організацію руху....
..
Посміємось одразу ---- реформи створюють інші умови В РИНКУ (тобто реформи це про зміну правил руху та дорожньої інфраструктури і т.д.), а не про навчити учасників ринку (водіїв).
Факт - ти знов кумедно пілдмінив предмет і скльопав єралашик.
Як бачиш, мені не треба думати, як з'їхати, бо твої єралашики примітивні та наявні, як і положено єралашикам (кіножурнал Єралаш - саме для дітей).
Єралашик і складне питання є речами не сумісними.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 04 жов, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:24
budivelnik
Насправді половину з цього переліченого ви і раніше згадували , як досвід своєї діяльності, але пан Барабашов не дивлячись на талмуд, куди про всіх заносить дані, геть не вміє користуватись раніше наданою йому інформацією. Тому пише якусь маячню про оточуючих людей. Пояснювати йому вчергове жодного сенсу нема.
какая из них лечиться у венеролога
Последнее - не факт )
Міг разом в черзі в реєстратуру з нею стояти
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:26
budivelnik написав: барабашов написав:
Интересно, стал ли бы твой кумир "лимоньером" и 5%-м светочем будущего для за-Збручной Украины, если б допустим вместо алкашки и курева он торговал "шубами" или начал с гаражной СТО для Тазов и Таврий(на две ямы максимум)?
на відміну від однолюбів типу тебе чи воєнпенса, які плачуть,коляться але ВСЕ життя жруть колючий кактус
і при цьому вимагають їм більше заплатити бо вони з кактуса злізти не можуть...
В мене біографія поширше і поглибше...
Крім торгівлі я був Головою(власником ) будівельного кооперативу, зам генерального концерну, просував разом з докторами/кандидатами наук Львівського Політехнічного системи утеплення коли ти про них і не чув, розробляв разом з фахівцями Хімічного факультету -клей для крошки, працював в Державному БУ промислове будівництво і будував самостійно житло по технологіям які той самий політехнічний готував для Чорнобильських поселень але внаслідок відміни фінансування закинув, пробував вклинитись в громадське харчування, вклинився в пасажирські перевезення і здачу власності(комерційної) в оренду....... далі продовжувати?
ПС
до речі, саме зараз займаюсь ремонтами батарей для електромобілей і закупив для цього масу діагностичного обладнання....
Всё. Точнее "усё"
Я на лопатках
Иди в перзиденты как токо эта плесень здрыснет и делай с Украины Сингапур.
ПыСы. После твоего ремонта неремонтируемых батарей Лифы и тем более китайские поделки не пыхнут как фосфорная бомба? У "газовщиков-гбошников" допусков и проверок пруд пруди. Как и почвы для "занести"
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:28
Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:28
барабашов написав:detroytred
А Шаманов что не умер? Ему ж лет минимум как Пуйлу.
Что там Эмир Свободного Халифата вытворил с дедом?
Цвєтьот і пахнєт. Депутать.
Щось він там про борзость кавказців сказав. Я на причину не звернув уваги. Відмітив лише, що висловлювання було і реакція рамзана. І що орки заголосили -- ворожба зара не на часі.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:35
барабашов написав:
ПыСы. После твоего ремонта неремонтируемых батарей Лифы и тем более китайские поделки не пыхнут как фосфорная бомба? У "газовщиков-гбошников" допусков и проверок пруд пруди. Как и почвы для "занести"
На відміну від тебе я добре знаю
а - як воно працює
б - де треба підстрахуватись
в - як вирівняти параметри нових елементів і тих що залишились
І останнє
Ліфи я не розглядаю
Батарейка якій більше 8 років і менше 40 квт*год ємності заводських параметрів( за моїми переконаннями і досвідом) - вже не має права на життя в автомобілях... але може використовуватись у якості резервного джерела живлення для будинків.
А от якщо їй 3 роки і ємність 60 квт*год і більше - то при регулярних тестах ( які вже встроєні в автомобілі) побігає ще як мінімум 300 000 км (навіть якщо це буде років ще 10 тривати)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 04 жов, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:35
pesikot написав: барабашов написав:
но знаю что при совке как СССРе прапора были елдыбаны которые в конце перестройки тянули со складов всё что плохо забетонировано и приварено.
В то время ты мог знать, какие девки на районе дают всем и какая из них лечиться у венеролога
Последнее - не факт )
поскольку ты мой однокласник(только из пригорода Перми Елдыбаево) то сообщу - первое - для комсомольца шо учил русский с 81го по 91й годы - в данном предложении "лечится" пишется без мягкого знака(что тёлочка ДЕЛАЕТ? - проверка)
А во вторых это ты тогда читал журналы Мурзилка и Крокодил(там наверно только картинки мог осилить), ну может ещё последнюю страницу "Пиёнерской правды"
А я как то другие и газеты и журналы, где красочно описывалось воровство в СА, особенно в выводимых с Вост.Европы войсках.
Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 04 жов, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:36
budivelnik написав: барабашов написав:
Интересно, стал ли бы твой кумир "лимоньером" и 5%-м светочем будущего для за-Збручной Украины, если б допустим вместо алкашки и курева он торговал "шубами" или начал с гаражной СТО для Тазов и Таврий(на две ямы максимум)?
на відміну від однолюбів типу тебе чи воєнпенса, які плачуть,коляться але ВСЕ життя жруть колючий кактус
і при цьому вимагають їм більше заплатити бо вони з кактуса злізти не можуть...
Ти сплутав.
Це ти стогнеш, щоб аби не заважали, чомусь очкуєш реформ і вимагаєш, щоб Детройт не збивав міфичних читачів з твого вєрного шляху справжнього будівника капіталізму.
Кумедний.
