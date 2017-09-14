RSS
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:31

  pesikot написав:
  барабашов написав:Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"


Фуфлогон, шо за предъявы ) ...

Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )

ПР-73 в одиночной камере на часок с добряком в б118кг в балаклаве и ты подпишешь бумаги как стрелял в Пуго и Пеклушенко прям со своего склада в Чернигове
Потом перейдём к отравлению ВиктрАндреича в 2004м году…
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.

педики и диванное бы***, результат селективной деградации
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:37

stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:45

  барабашов написав:stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки

Барабашов, там я буду вже скоро, у сестри день народження і я давно не бачила племінницю. Тому, виключно тому що частина моєї родини у Чехії, її стан мене бентежить.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:49

Такого як Петр Павлик не було і не буде
як у Стародавньому Римі 1 достойний імператор на 10 фриків
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:01

  fox767676 написав:Такого як Петр Павлик не було і не буде
як у Стародавньому Римі 1 достойний імператор на 10 фриків

Прем'єра змінили, Президента не чіпали )
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:17

"Закон нади савченко" наоборот
очень созвучно китайской цикличной философии
ну и библию можно перефразировать - время выпускать преступников, и время запихивать их обратно

В Северной Каролине приняли «Закон Ирины» после убийства украинской беженки в поезде,— Fox News.

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал новый закон, названный в честь Ирины Заруцкой, 23-летней беженки из Украины, убитой в августе на городском поезде в Шарлотте. Закон усиливает контроль за освобождением под залог и запрещает «беззалоговое» освобождение для некоторых категорий преступников, включая рецидивистов.



И Ленин работу писал - "шаг вперед - 2 назад"
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 04 жов, 2025 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:19

  pesikot написав:
  барабашов написав:но знаю что при совке как СССРе прапора были елдыбаны которые в конце перестройки тянули со складов всё что плохо забетонировано и приварено.


В то время ты мог знать, какие девки на районе дают всем и какая из них лечиться у венеролога

Последнее - не факт )

останнє - постфактум :lol:
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:28

  stm написав:
  барабашов написав:stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки

Барабашов, там я буду вже скоро, у сестри день народження і я давно не бачила племінницю. Тому, виключно тому що частина моєї родини у Чехії, її стан мене бентежить.

И сколько стоит перелёт из Милана в Прагу?
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:33

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.

педики и диванное бы***, результат селективной деградации


Ты сильно изменился за последние полгода.
Раньше ты выдавал какое-то мнение,анализ, иронию.
Сейчас скатился в площадную брань :(
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?
Я-нет. По ЛБЗ скрипя зубами-згодни.
И именно из за принятия де-факто война остановится когда ЛБЗ станет приемлима "там".
А уж где она приемлима и сколько на то пойдет времени-един Бог ведает.
Отдавать-это да. Последнее условие х... было отдать Донецкую не трогая остатки Запорожской и Херсонской,так,вроде?
так вот- не согласны были никто,это да. И именно тогда, если восстановить хронологию событий,наш потужный лидер нации показал "пивруки" вместо Донецкой и почему-то велел помиловать 18-22.
То ли просчитали ресурсы до взятия Донецкой, то ли кость кинули,тут хз, но самым важным событием 2025 года,из известных фактов а не домыслов, есть именно помилование 18-22. Смотреть нужно на этот факт и после чего он произошел.
15 августа х... встретился с Трампом, через день лидер объявил о "упрощення перетину кордону" и 28 августа пошли толпы на выход.
Ну как бы выходит, что через три года ресурс особо и и не надо. Глядя на темпы русни, дожрать Донецкую им года три еще в аккурат и надо.При этом,естественно,эти убоища залезут в Днепропетровскую по павлик, углубятся в Харьковскую и Запорожскую там где попроще,по селам,ну как обычно.
Это как бы самый оптимистичный прогноз по фактам. Сам я лично считаю что все будет намного дольше и намного хуже, но исходя из ключевого- выпуск 18-22 после важных переговоров, логика подсказывает именно такой вариант событий.
