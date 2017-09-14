|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:28
ЛАД написав:
Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10688
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:33
ЛАД написав:
Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.
Вот это один из тех пережитков - считать работодателя извергом-эксплуататором. Как и сидеть на одном месте работы в частной фирме, обвиняя правительство в низкой зарплате.
Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:
1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.
И да, Я не отрицаю регулирующую роль государства. Оно должно способствовать созданию здоровых экономических отношений.
Последние затяжные дискуссии, в которые я, кажется, сейчас ввязался, смысла не имеют. В них противопоставляются вещи, которые должны дополнять друг друга. Просто они работают на разных уровнях. Наилучший результат получается, когда верхи правильно регулируют, а низы проявляют здоровую индивидуальную инициативу.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8940
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:34
_hunter написав:
Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".
в цій ситуації або всім і одразу, або нікому (дуже обмеженому колу споживачів). для підключення обраних вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення, до яких підключать цю мега-батарею, щоб не витрачати дорогоцінні електрони на бидло.
але швидше за все, це з серії мілліарда дерев, когенераційних установок і довгих нептунів. тобто - п*здьож
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:42
Сибарит написав: ЛАД написав:
Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.
Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.
Частина посад на відрядній оплаті. Була одна дуже завзята молода людина - з власної ініціативи хтів працювати і по суботах, і понаднормово, і під час відпустки, забираючі компенсацію грішми. Золота людина. Потім в один прекрасний день сказав "я пєрєгорєл" і з інженерної посади пішов шофером працювати.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:48
whois2010 написав: _hunter написав:
Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".
в цій ситуації або всім і одразу, або нікому (дуже обмеженому колу споживачів
). для підключення обраних вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення, до яких підключать цю мега-батарею, щоб не витрачати дорогоцінні електрони на бидло.
але швидше за все, це з серії мілліарда дерев, когенераційних установок і довгих нептунів. тобто - п*здьож
Так я ровно про это же: "дуже обмеженому колу споживачів".
>>> вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення
Прошлая зима показала, что они уже есть. В совсем тяжелых случаях специально обученные электрики будут ходить по трансформатоным будкам и рубить лишние кабеля.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10688
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:52
Сибарит написав:
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.
тоді потрібно заборонити робити напівставки, шабашити, працювати на дачі, тримати підсобне господарство, збирати ягоди, гриби і т.п., та отримувати інші "нетрудові доходи"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41060
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:54
Сибарит написав:
1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.
школа 12р.
бакалавр +4р
магістр +2
до того, купа безглуздих робочих місць з сісяння бюджетної сісі та розплоду хабарництва
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 жов, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41060
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:54
Сибарит написав: ЛАД написав:
Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.
Вот это один из тех пережитков - считать работодателя извергом-эксплуататором. Как и сидеть на одном месте работы в частной фирме, обвиняя правительство в низкой зарплате.
Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:
1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.
И да, Я не отрицаю регулирующую роль государства. Оно должно способствовать созданию здоровых экономических отношений.
Последние затяжные дискуссии, в которые я, кажется, сейчас ввязался, смысла не имеют. В них противопоставляются вещи, которые должны дополнять друг друга. Просто они работают на разных уровнях. Наилучший результат получается, когда верхи правильно регулируют, а низы проявляют здоровую индивидуальную инициативу.
Я не говорю об "извергах-эксплуататораз". Хотя есть и такие.
Но любой предприниматель старается сэкономить. В частности, на зарплате работников. И это вполне естественно.
Безработица помогает в этом. Так что предприниматели заинтересованы в безработице, лишь бы она не приводила к излишним волнениям. Это совершенно объективно, хотя как личность этот предприниматель может быть вполне хорошим и добрым человеком и субъективно даже сочувствовать бедным и безработным.
Никакой предприниматель не заботится лично об уменьшении безработицы и защите работников от собственной жадности, если только не видит, что это приводит к уменьшению отдачи. Это исключительно функции государства.
И история показывает, что ни в одной стране уменьшение рабочего времени не было "подарком" от предпринимателей и/или государства. Везде это достигалось исключительно борьбой. Или влиянием окружающей обстановки. И всё равно + борьбой.
Сегодня, возможно
, ситуация несколько поменялась. А, может, и нет, судя по моей приведенной цитате.
С последним вашим абзацем согласен. Но идеального мира не существует. Всё в мире даётся только борьбой и усилиями. И вы сами об этом говорите. В других вопросах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36593
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:29
Сибарит написав: ЛАД написав:
Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.
Китай _доказал_, что как только таких работников набирается пара-тройка сотен лямов -- работодатели "внезапно" начинают искать _только_ таких. В результате обычных/не жадных работников никуда не берут...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10688
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:30
Успіх написав: fox767676 написав: Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно?
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?"
Отак мало б бути!
Але ж такого нема!
Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©
Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!
Див. з 39ї хв про сзч>>>
Ну то "як так???"©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|128752
|
|
|1493
|314908
|
|
|6076
|1000234
|
|