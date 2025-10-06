|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Додано: Суб 04 жов, 2025 17:57
Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
[/quote]
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁[/quote]
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Investor_K
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:12
Investor_K написав:
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Пане Сибарите,
Ви задоволені відповіддю Велмкого Інвестора? Чи маєте доповнення?
Investor_K
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:28
Зробимо цю гілку місцем дружніх творчих та інтелектуальних спілкувань
Investor_K
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:10
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
барабашов
Повідомлень: 5409
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:50
барабашов написав:
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу
Investor_K
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:37
Investor_K написав: барабашов написав:
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу
Слабенько
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 8940
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:11
Сибарит написав:
Слабенько
Та то Ви мабуть просто злий ))
Investor_K
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:24
Investor_K написав: Сибарит написав:
Слабенько
Та то Ви мабуть просто злий ))
Я не злой, а привередливый 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 8940
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:43
Сибарит написав: Investor_K написав: Сибарит написав:
Слабенько
Та то Ви мабуть просто злий ))
Я не злой, а привередливый 😁
ТМ Галя балувана
Shaman
Повідомлень: 9979
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1658 раз.
