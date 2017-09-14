Там вручають короткострокові контракти. НА РІК. Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг. Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.
Тогда уж есть вариант подписать контракт (по-моему, на 3 года) с условием досрочного разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.
В 2022 протягом кількох місяців було можливість підписати контракт саме на 3 роки, без можливості його самовільного продовження державою на невизначений термін, ймовірно просто колізія/провтик "юристів" які писали текст того контракту, тому що досить швидко виправили. Є знайомий таким чином вже "демобілізувався". Але звісно ні про яке відновлення громадянських прав там не йдеться. По суті то не демобілізація, а просто 6 місяців неоплачуваної відпустки.
барабашов написав:Наверно наш софорумчанин ЮА прав не на 100%, а на двести, что цель СВ(сБК)О - сдать лаптеногим при этой власти максимальные территории, а потом хоть Орешником да по терриконам, а святой мочой на Крымские святыни. Ну и денежки спиленные тож того, у зону НАТЫ. Вместе с бывшими выгнанными "слугами"
Скоріше мета максимально деморалізувати населення. Щоб все українське викликало негатив. Накуя Куйлу території з вороже налаштованим населенням? От вони і переналаштовують. В війні за тил проукраїнські сили України програють.
Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші? Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне
Hotab написав:Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші? Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне
20 хворих доходяг чомусь думають що "вони не потрібні"... "на ВЛК же не дурні сидять"... Це зрозуміло, що дефектні сколізні від буса не втечуть, а Бетон або люлей вломить, або за ним 3 км бігти доведеться, а потім він все одно вломить люлей путін ще у ліфтах сцить та суддів призначає.
Импульс украинскому урегулированию после встречи путина и Трампа на Аляске оказался исчерпан — замглавы МИД россии Сергей Рябков.
Видимо, эти слова можно трактовать как признание провала прошедших переговоров в США.
не вдалось за даних Трампом 50 днів "здійснити перелом"
а навіщо?
«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» , - нардеп Георгій Мазурашу
огидна й гірка правда...
людолови активізуються Мобілізація по-новому: де завтра ТЦК можуть шукати чоловіків та жінок
В рамках мобілізації ТЦК можуть будуть цікавитися все більшою кількістю даних про військовозобов’язаних чоловіків та жінок. Настав той час, коли ТЦК, ймовірно, буде володіти майже всіма даними про військовозобов’язаних чоловіків та жінок. https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia- ... 29199.html