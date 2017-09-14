RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1539815399154001540115402>
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:32

  _hunter написав:співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔

Якщо так зробити, то можна випадково перестати програвати війну та вийти на переговори з сильною позицією.
Кінцева мета полягає в знищенні держави та демотивації населення.
Зе не Моренгейм.
UA
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:35

  Water написав:........
За вашим посиланням тільки Брюссельське представництво, але є в новинах.
https://unla.org.ua/2025/09/natsionalna ... -u-bazeli/
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.

Цікаво де він воював?
..........
Спасибо за большую проведенную работу!
Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов".
Оказывается, не так сложно.
Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые.
Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36649
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:39

  UA написав:

Я поясню як це працює.
Умовно є 100 людей
З них об'єктивно 20 це ті, яких мобілізувати не має жодного сенсу (паккінсоніки, 4 ступінь сколіозів та інші інсультники...)
Є 20людей в яких є гроші щоб порішати.
ВЛК не може написати "не придатний" зразу 40 людям.
Тому непридатні стають придатними.
Бізнес і нічого особистого.


Мда .... настільки тупо написано .
Загалом суцільне марення .
Особливо мені до вподоби , коли пишуть ... з Украіни "талантливі зрадники" та "німецькі всезнайки " про то як пакують у автобус ....
.....паккінсоніки та інсультники , я дочекаюсь коли у вас запитають документи з військоматів як зробили у Канаді .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5308
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:43

_hunter

и перестать грести откровенно нэпрыдатных?

Так треба придатних витягнути з Німеччин з Хорватіями. А як?
Вони не для того здоровими купляли документи, щоб піти служити
Hotab
 
Повідомлень: 16631
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:44

  UA написав:
  _hunter написав:співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔

Якщо так зробити, то можна випадково перестати програвати війну та вийти на переговори з сильною позицією.
Кінцева мета полягає в знищенні держави та демотивації населення.
Зе не Моренгейм.
Випадково, бывает, дети родятся.
А как можно "випадково перестати програвати війну", когда "откровенно прыдатные" прячутся, откупаются или просто убегают за границу, где ТЦК их не достанет?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36649
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:47

  ЛАД написав:
  Water написав:........
За вашим посиланням тільки Брюссельське представництво, але є в новинах.
https://unla.org.ua/2025/09/natsionalna ... -u-bazeli/
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.

Цікаво де він воював?
..........
Спасибо за большую проведенную работу!
Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов".
Оказывается, не так сложно.
Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые.
Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?

Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Water
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 15:03

  Hotab написав:_hunter

и перестать грести откровенно нэпрыдатных?

Так треба придатних витягнути з Німеччин з Хорватіями. А як?

Что, обоз уже совсем закончился, что жители чужих стран понадобились? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 10703
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 15:05

  ЛАД написав:
  UA написав:
  _hunter написав:співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔

Якщо так зробити, то можна випадково перестати програвати війну та вийти на переговори з сильною позицією.
Кінцева мета полягає в знищенні держави та демотивації населення.
Зе не Моренгейм.

А как можно "випадково перестати програвати війну", когда "откровенно прыдатные" прячутся, откупаются или просто убегают за границу, где ТЦК их не достанет?

Обсуждали же уже: начать призывать женщин - на тыловые должности.
_hunter
 
Повідомлень: 10703
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 15:06

  detroytred написав:
  unicdima написав: Горбатюк це

Да тут справа в не моїй вірі невірі Горбатюку, а в формулюваннях посадової особи.
Посадової особи - що раніше, що зараз.


Цікаво, як він на посаді НШ?
В принципі, командиром частини (окрмого б-ну, бригади, полку і т.д.) можна призначати хоч кого...
Аби підписував розроблене фаховим НШ.
Заступником чи помічником НШ теж можна кого завгодно. Інші заступники, помічники або сам НШ за нього потягнуть всю роботу.

А от як НШ ще й стрілецької бригади? Загадка загадок.
Я вже часом навіть перевірив чи не родич заступника НГШ Володимира Горбатюка:
https://www.infopotik.com.ua/novyj-zast ... gorbatyuk/
Ні((( По батькові різні і з міст народження. Один з Вінниччини, другий з Хмельниччини.

Щоб там не було, з днем юриста його та всіх юристів.

Він зараз НШ батальйону. Довгий час він був помічником НШ по стройовій.
Не знаю який він НШ але постійно дає інтерв'ю всяким блогерам, вдає з себе простачка патріота опозиціонера, а таких на такій посаді як він був у ГПУ не буває.
Гнилий чувачок який розказує всякі бріхні про мобілізацію.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 15:35

  Water написав:...........
Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.

Що саме ви мене питаєте? Не увидел ни одного вопроса.
Если о Гагаркине, то ничего сказать не могу, впервые услышал о таком человеке.
А от вас что-нибудь по сути услышать можно?
К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36649
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1539815399154001540115402>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129913
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.