У нас є план "А" і є план "Б" щодо ударів рф по газовій інфраструктурі. Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати, – Зеленський.План "А" щодо газу – коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" йдеться про імпорт.За його словами, по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1,5 тис. ударів і 160 уражень, але перехоплювачі непогано збивають "шахеди" – один з прикладів – 22 з 36 БпЛА збили.Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні — Зеленський.Газ можуть вимикати цілими мікрорайонами, навіть у нас, зима буде складною, — мер Івано-Франківська"Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій", — каже Руслан Марцінків.У разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.