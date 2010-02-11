|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:35
Victor8 написав:
Если не ошибаюсь, то через границу можно провозить 500 г золота (или платины) на человека.
Раньше так было (где-то читал об этом), как сейчас - точно не скажу.
Речь про банковские слитки. Квитанции из банка обязательны)
Там ещё что-то было про монеты из драгоценных металлов, определенной (высокой) пробы, не представляющих культурную или историческую ценность.
Но, что точно - сказать не могу.
Возможно, эксперты подскажут.
слышал про лайфхак, связанный с монетами типа кленового листа или кенгуру
якобы их можно перемещать через границу килограммами, ибо там номинал 50 канадских баксов. А поскольку это действительное средство платежа, то считается именно по номиналу, а не по весу металла.
но за достоверность не ручаюсь, возможно не проканает
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:27
Мне также попадалась информация о том, что из Канады в США один человек так перевозил золотые монеты (Золота монета 1oz Кленовий Лист 50 доларів Канада).
Сказал на границе, что у монет есть номинал, и его пропустили в США без вопросов...
Насколько это правда - точно сказать не могу
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:44
Это не правда. Монеты из золота считаются инвестиционными металлами, если они не используются, как обычные деньги в обращении. Поэтому оценку производят по рыночной стоимости золота, а не по номиналу.
