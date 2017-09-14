RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

для тих, хто все одно хоче домовитися
Путін перебільшив завоювання окупантів в Україні в 2025 році та применшив роль ударів по російських НПЗ — ISW
Нові публічні заяви Путіна продовжують демонструвати його небажання брати участь у змістовних переговорах, які б передбачали щось менше, аніж повну капітуляцію України. Диктатор демонструє рішучість затягувати війну для досягнення своїх воєнних цілей на полі бою, констатує ISW.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 жов, 2025 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman

 
Повідомлень: 10016
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:23

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...
а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.

Если резко к рыночной €1-2 за куб отпустить - даже самые нэзламные нэзламкыни могут решить зиму пересидеть в какой-нить Турции...

грошей на газ немає, а на Туреччину знайдуться...

Объясняю: деньги - есть. Но тратить их на отопление в этой стране - смысла нет.
_hunter
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:28

  Shaman написав:давайте відразу до суті - висновок який?

З усього оцього спору, де в кожного своя правда; кожен висуває своє бачення дій, свої хотєлки; висновок один --- в кожної людини повинна бути можливість, як мінімум, свого власного вибору.
Це якщо з точки зору людини та пісень про свободи тощо.

Якщо з точки зору єдиного знаменника для всіх громадян у вигляді законів, то колія.
До Перемоги...

А з точки зору, що можновладці, як схочеться їм, так і роблять, а також називанням капітуляцією, що схотілося, то і оті Мінські були самою, що не є, капітуляцією.
Припиненням боротьби...і взяттям на себе зобов'язань, які вигідні агресору та можуть мати загорозливі для існування держави наслідки.
detroytred
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:35

  jump написав:
У разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.

пункти незламності заграють новими барвами :oops:


А тут писали, що заховавшихся не витягнути зі схованок.
Холод дієвіший за будь-які реєстри.
detroytred
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:43

Не всі відповіді нам озвучують ;)

  andrijk777 написав:Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів.

Томагавки - не відповідь? А що для вас є особливою відповіддю?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:може тому паніку й намагаються розігнати... бо якщо реально полетить томагавк, то там сміятися не будуть не тільки іскандери...
атакамси багато налітали?
d44
 
Повідомлень: 776
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:46

:D
Високі відносини в Слузі народу!
Веніславський розказує, як вчора Безугла всіма частинами тіла стукала в кабінет, де було засідання Комітету))


https://www.youtube.com/shorts/GWNK9VKJvSg
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:47

  fox767676 написав:українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися
без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке

Отже, які ваші пропозиції, враховуючи, що рф не погоджується на менше, ніж капітуляцію?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:52

Капітуляція – це акт беззастережної здачі, визнання поразки у війні чи конфлікті.
Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ініціатива зазвичай проявляється направленням перемовників під білим прапором. Ці особи, а також представники, які їх супроводжують, мають право на недоторканність.

Переговори можуть стосуватися умов здачі зброї, полону військовополонених, передачі територій та іншого майна. На час переговорів встановлюється тимчасове перемир’я.

Що таке капітуляція простими словами та її види
Капітуляція – це коли одна сторона у війні здається іншій. Це означає, що сторона, яка програла, визнає свою поразку і погоджується припинити боротьбу.

Найпоширенішими типами капітуляції є:
Почесна. Такий вид передбачає збереження символів державності (прапорів) та військового інвентарю переможеної сторони. Це свідчить про визнання певної військової доблесті та може бути зумовлено історичними, політичними чи іншими чинниками.
Проста передбачає здачу окремої військової одиниці (частини, з’єднання) без повного припинення воєнних дій усіма збройними силами держави. Цей вид капітуляції часто є результатом оточення або інших тактичних обставин.
Повна – це означає повну й остаточну відмову від подальшого опору з боку всіх збройних сил держави. Хоча держава формально визнає свою військову поразку, стан війни може зберігатися до підписання мирного договору.
Беззастережна – це найжорсткіший вид, що передбачає повне роззброєння і безумовну здачу на милість переможця. Переможена сторона втрачає будь-які переговорні позиції і повністю підпорядковується волі переможця. Класичними прикладами беззастережної капітуляції є капітуляція Німеччини та Японії у Другій світовій війні.
Відсутність згоди щодо умов капітуляції призводить до продовження воєнних дій. Окупація території, згідно з міжнародним гуманітарним правом, має бути тимчасовою і не може змінювати політичний статус окупованої території. Порушення норм міжнародного гуманітарного права під час окупації є міжнародним злочином.

Що означає капітуляція і як вона оформлюється
Вона оформлюється актом, який не є тотожним мирному договору. Мирний договір є остаточним документом, що фіксує припинення стану війни та встановлює нові відносини між сторонами.

У разі територіальних конфліктів, сторона, яка перемогла, отримує нові території та ресурси, що може призвести до економічного зростання та розширення сфери впливу.

Що означає капітулювати
Капітуляція означає втрату частини або всього суверенітету. Переможець може диктувати свої умови, включно зі змінами в політичному устрої, економіці та соціальній сфері.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20250610-s ... a-porazky/

Що таке Перемога, нещодавно дав своє визначення президент.
Тож поки Україна беззаперечно-безумовно перемагає.
detroytred
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:57

  fler написав:
  fox767676 написав:українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися
без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке

Отже, які ваші пропозиції, враховуючи, що рф не погоджується на менше, ніж капітуляцію?

значить капітулювати за умови вільного виїзду
як опція можно знищити всю інфраструктуру щоб ворогу не дісталося
інакше населення рано чи пізно оптом піде під московське ярмо
як з козачками багато разів ставалося
тіж самі атамани переприсягнуть
Як Дорошенко-липецький воєвода
а людям що йому вірили - кріпацтво на багато поколіннь
а нас і поколіннь не буде
вирішили всіх хто пам'ятає домайданні часи перефарширувати
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
