RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1542015421154221542315424>
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:15

  Shaman написав:........
ядерна зброя якраз не рішення. а які в усіх будуть очі, коли томагавк пройде С500. в когось очі, а когось "очъко" з вушко голки :lol:
Блин, ну нельзя же так!
Почитайте о "Томагавке" хотя бы Вики.
Он может "оминути" С-500 (если удастся), а вот пройти, это вряд ли.
Нет, конечно, если будет лететь одновременно 100 штук...
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 жов, 2025 19:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...

Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:террор и жертвы среди гражданских были существенно выше, но это не особо влияло на ход войны. Наши потери от шахедов сравнительно невелики.
В 2гій світовій не було ударів в глибину педерації...Максимум терорезувалось населення ударами в глибину 100 км від лінії фронту.
Тому педераційникам відчуття беззахисності ще не відом, але потихеньку вони до нього дійдуть, особливо якщо нам вдасться покласти електроопори в Сибіру зимою...

Я приводил примеры Англии и Германии. А в СССР во 2МВ "відчуття беззахисності" было известно всей европейской территории страны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:25

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Харків?


десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить

4 області це Люся Собчак готовий віддати і покласти разом вінки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41101
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:Да, о 18-22.
...........
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же.
Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:4 області це Люся Собчак готовий віддати і покласти разом вінки

ну і були алаверди від путіна що він погодився на натівський контингент у протилежних 4 областях для симетрії
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37

  Hotab написав:Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває

Нужна большая мощность. Для наземной установки.
Такой вариант, как предложил будивельник - если подлетает несколько штук с разных сторон, не сработает. Уже проще зенитный пулемёт.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)


Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.

Каким КАБом и куда долетел?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:38

  барабашов написав:Каким КАБом и куда долетел?


https://www.rbc.ua/ukr/news/dnipri-progrimiv-vibuh-pislya-pusku-kaba-1760023430.html#goog_rewarded
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:38

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)


Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
Зато мощность выше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36683
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1542015421154221542315424>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 130657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1002545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6779)
09.10.2025 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.