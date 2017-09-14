RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:50

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:
⚡️ Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, - Трамп

Типовий Львів лайкає серденьками
народ дозріває
незламники скоро маргіналізуються в 25%

Не так скоро как нам бы хотелось. Я тут солидарен с мерзейшим -не нужно думать о том, чего не будет при нашей жизни.
Вы же не собираетесь завтра умирать?
Или вы оптимист?
По старому анекдоту.
Пессимист говорит:
- Всё, хуже уже быть не может.
Оптимист отвечает:
- Может, может.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:20

  ЛАД написав: Вы же не собираетесь завтра умирать?


Интересно,процитировать Воланда про "внезапно смертных"- это тянет уже на статью или ограничатся общественным клеймением?
Пардон, но ни у Панаса Мирного ни у Марка Вовчка я подходящих цитат не припоминаю.И у Ивана Багряного тоже :(
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:26

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:⚡️ Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, - Трамп
Типовий Львів лайкає серденьками
народ дозріває
незламники скоро маргіналізуються в 25%

Не так скоро как нам бы хотелось. Я тут солидарен с мерзейшим -не нужно думать о том, чего не будет при нашей жизни.
Вы же не собираетесь завтра умирать?
Или вы оптимист?
По старому анекдоту.
Пессимист говорит:
- Всё, хуже уже быть не может.
Оптимист отвечает:
- Может, может.

Оптиміст вірить, що ми живем в кращому з світів.
Песиміст переконананий, що так воно і є.
