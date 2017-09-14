flyman написав:що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний
і вважаєш, що варіант «ніколи» не пропонувався?
Та и пофиг - пропонувався или нет. Там дальше - еще интереснее:
Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.
Зазначається, що майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також більшість респондентів відповіла, що для них обов’язковими умовами повернення в Україну є поліпшення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.
«Риночок підрегулює» Значить з/п буде не 20 , а 40 А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е.. Колись же має в Україні стати вигідно мати власну СЕС, батареї, і не залежати від держави і її е/е. На сьогодні - ні!
Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве?
Тут контекст не в самих розвалинах, а (раптом) отримавши компенсацію за втрачене житло , повертатись туди ж, чи в інший регіон?? Я вже бачу, що кілька років поживши в інших регіонах, люди не мріють повернутись на старе місце. Ті, з ким я тримаю прямий звʼязок сюди просто віртуальні знайомі, які відписують свою думку,
Это естественно. За несколько лет люди приживаются и обустраиваются на новом месте. Возвращение на руины своего дома и старой жизни такое себе удовольствие. В "компенсацію за втрачене житло", позволяющую приобрести новое, простите, не верю.
А термин "бамбас"... Не ожидал. Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?
Так бамбас же дамбілі 8 років? Чи кого?
No comments. Хотя, вообще-то, война (точнее АТО) 8 лет таки шла на территории Донбасса.
budivelnik написав:......... Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо .....
Приедьте посмотрите на Изюм, Купянск. Бахмут сегодня посмотреть не удастся. Потом будете рассказывать о "втратили не менше". И при таком подходе кто-то рассчитывает на возвращение беженцев?
Ще раз 1 Є обмеженість ресурсів 2 Знищення територій населених переважно тими хто ПІДТРИМУВАВ агресора - є КАРМОЮ яка настигла тих хто підтримував 3 Для тих в кого нормальне відношення до України як Держави - Україна написала Закони які допомагають ( це про тимчасово переміщених осіб). Так ми не можемо на 100% компенсувати те що знищив агресор... але вина мешканців знищених територій ВИЩА ніж вина середньостатистичного українця за напад. І нормально коли той хто більше винуватий-більше потрепає. 4 Заявка що є ті хто нейтрально відносився, або навітиь позитивно відносився до Державності України - не прокатить , бо якби Ви особисто вігнали ніс в переносицю москаликам розмахуючим аквафрешами в 2014 - то зараз би не плакались російською що по вас стріляють.
Висновок МИ переможемо Ви як програвший, бо втратите все на що молились комуністичному богу(рАссейський мІр і кУльтУрА ) змушені будете або примиритись ( а це прискорить вашу смерть , бо перебування в некомфортних умовах - погіршує психо/фізичний стан) , або пересилитись в якийсь з кавалків педерації ... той самий Бєлгород... але після розвалу педерації в оточуючих Україну областях відбудеться те що називається закон МАЯТНИКА , так як зараз в припедераційних територіях України було багато прихильників педерації , так само ПІСЛЯ розвалу педерації в приукраїнських територіях обломків педерацію зявляться проукраїнські сили...