Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.

И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы". ..............Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы". АТО начинал именно Порох. Те боестолкновения на Донбассе, которые были до того, это мелочи.

По поводу Крыма никто АТО не начинал.

А зубы надо было показывать до захвата Крыма. А мы молча проглотили. Только потом поднимали шум в ООН и протестовали против показа его на картах в составе РФ.



Да, у меня было и есть стойкое мнение, что порох способствовал раздуванию войны.

Вместе с ахметом.

И хотя я тоже тогда разделял мнение, что постепенное отдаление от москвы безопаснее...посмотрите что произошло с Беларусью. С Грузией. То же самое ждало и Украину и Молдову. Или то что Украина имеет сейчас. И это было уготовано Молдове в случае "Киев за 3 дня". Я не знаю, что было бы с Молдовой в случае "Киев за 3 дня" и не могу сказать, что меня это сильно волнует.

Хотя как раз у них возможны варианты. Они как-то давно хотели воссоединиться с Румынией - был бы шанс.

А когда я смотрю и сравниваю, "что произошло с Беларусью. С Грузией" и сравниваю с тем, что происходит с Украиной, то я не могу сказать, что мне больше нравится вариант Украины.



Или вы думаете, что есть что-то разное в походе на Киев в 2022 и в походе на Прагу в 1968 и в Будапешт 1956? Разного много.

Разные цели и разные результаты.

Разное планирование и подготовка. И Прагу, и Будапешт заняли без разрушений и с малым количеством жертв.

Об Украине, надеюсь, вы и сами всё знаете, хотя и не чувствуете на себе.



Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.

Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.

А может будет "На финско-китайской границе все спокойно". Что должно получиться и что будет когда-то в будущем обсуждать не буду. Конструированием истории не занимаюсь. А история порой устраивает весьма неожиданные повороты.

Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.

Не так сталося як гадалося.

Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.

Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".

В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.

Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.



Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.

Не так сталося як гадалося.

Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.

Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".

В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.

В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.

Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.

