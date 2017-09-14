|
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:09
Востаннє редагувалось холява в Нед 12 жов, 2025 12:15
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:18
Псевдопатріотизм
Не перекручуй!
Мова йде якраз про те, що патріотичні дідугани били себе п'яткою в груди що підуть, але просто їм закон не дозволяє!
Тепер - закон дозволяє, але вони чомусь і далі не йдуть?
Як так?©
А на мене стрілки не переводи - я звільнився ЗАКОННО!
І, на відміну від тутешніх дідуганів, не казав, що хочу залишитись, чи буду повертатись!
А от конкретно Холява казав, що хотів би залишитись, але закон не дозволяє...
То тепер вже дозволяє - що далі не так?
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:21
Успіх
А яка різниця? Тут всі ЗАКОННО не служать (хто не служить), але до них претензії, а чому до тебе не повинно бути?
2 роки тому і я може хотів. І був. Як і до цього багато років. А зараз не хочу. Кожен може і хотіти, і не хотіти потім. Коли проходить якийсь період, люди себе знаходять в чомусь іншому, і теперішнє «вже знов можеш» по перше несвоєчасно, по друге після 60 років за ці 2 роки не тільки бажання поубавитись могло, а і можливості фізичної.
Але повернемось до тебе.
Пішов ти нехай законно. Але ж тут всі законно. То чому ти не підеш служити? Що заважає? Є досвід, витрачені на тебе податки. «Готували 3 роки..»
(Причому не як Детройта типу «готували половину нікчемного життя », а тебе дійсно готували .. саме до конкретної війни.. )
Киця прекрасно справлялась і без тебе , причому ще з роботою . Зараз дома, тобто легше. Що заважає?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 11:26
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:23
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:28
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:38
ні Успіх, ти претензії закидаєш лише тим, хто тобі не подобається...
але цомусь до тих, хто каже я сцикло - в тебе немає претензій. тих, хто демонструє - я самий хитродупий й за хабар втік за кордон - немає претензій. а до тих, хто залишився в Україні, має підстави на бронь/відстрочку (законні, а не липові), багато хто з них допомагає військовим - в тебе постійний потік накидів? не бачиш цього?
тому думай над іншої причиною своїх претензій. але я тобі написав її вище...
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:41
Мої розрахунки плюс мінус такі ж
Я б лише для зими (на березі адріатичного моря) взяв би аккум десь 10. Виходячи з найвужчого місця /найгіршого сценарію: зарядив холодний дощ (цілий день це рідкість, але можливо що 2/3 дня генерації нема зовсім) температура 5-10 градусів за бортом, сонячна генерація мізерна, а треба підігрітись кондиціонером.
З іншого боку, задля рентабельності потрібно не брати в розрахунок пікові навантаження, обходячи ці дні мережею з міста. Використання мережі в такі моменти буде значно рентабельніша, ніж мати 10 кВт батарею, на відміну від дешевшої 5 кВт.
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:42
Востаннє редагувалось холява в Нед 12 жов, 2025 12:15
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:42
Shaman
Комплекси. Хто чухає за вушком - гарний. Хто справедливо вказує йому на щось - гівно. Особисті заслуги тут не мають в його очах жодного значення,
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:52
Спробуйте опиратися на факти.
Факт: Успіх закидає саме тим, і виключно тим, хто закидав-закидає йому.
Не треба вигадувати про "чухає за вушком", гарний тощо.
Наприклад, Ой+ не "чухає за вушком", але до нього від Успіха не було ніколи жодної претензії. Не було і це факт, який спростовує вашу вигадку. І таких, як Ой+, ще цілий перелік форумчан.
Ніяких комплексів в нього.
Він тепер дає алаверди...
І йому сподобалося..., так, як і раніше вам. Тепер куштуйте.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 жов, 2025 11:57
