Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:00
detroytred
Що? Масовки не вистачає?
Не можна роль СТМ зводити до масовки. Вони активний учасник)) І гарно вміє додавати копоті до вашої прожарки 😅
Просто цікаво: чого ж ви все-таки добиваєтеся?
Так я ж пояснив))
Чому я маю за вас вашому пітомцю пояснювати, чому у нас є захисники держави , які жодного дня не захисники ? Про свою участь я пояснив, у нього все ще є питання. Пояснюйте ви 😅
Не хочете - я буду вам нагадувати щоразу, коли це питання піднімається 😅
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:06
BIGor
а тут вже "Мажор"
А ви спитайте у абирвалга, що якщо ви виїхали під час війни, маєте гроші на нерухомість Польщі (вибираєте там щось), не стоїте на обліку у психіатра, вас не били в дитинстві - то ви вже мажор!!
Насправді я вам натякаю, що ваше оце «мажори» це лише ваша точка сидіння. Для когось мажор ви, а для когось оті , кому ви заздрите, зовсім не мажори.
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:08
detroytred
Що? Масовки не вистачає?
Що? Масовки не вистачає?
Не можна роль СТМ зводити до масовки. Вони активний учасник)) І гарно вміє додавати копоті до вашої прожарки 😅
Тобто добиваєтеся моєї прожарки.
Чіплятися.
Ну і нафіга мені це шапіто?
Чим ви від отого бидла з прикладу у вагоні чи дискотеці відрізняєтеся?
Нічим. Один в один.
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:09
BIGor
а тут вже "Мажор"
а тут вже "Мажор"
А ви спитайте у абирвалга, що якщо ви виїхали під час війни, маєте гроші на нерухомість Польщі (вибираєте там щось), не стоїте на обліку у психіатра, вас не били в дитинстві - то ви вже мажор!!
Для абирвалга достатньо наявності смартфона
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:12
Faceless написав:
......
Так всі 120 квартир прям одночасно не вмикають потужні прилади. Це цілком притомна цифра насправді.
І не думаю що прям все на електриці
Не все и не всё.
Но уже писал, что работающие люди пользуются ээ и вмикають потужні прилади в основном после работы, т.е. вечером. В результате примерно где-то одночасно.
Да, не всё на ээ. Крышная котельная, т.е. отопление + гор. вода, на газе.
Но в 2022 управляющая компания объяснила, что газовщики выставили несусветную цену за газ, поэтому и цена на воду выйдет очень большая. Поэтому с согласия жильцов гор. воду отключили. Потом правительство приняло решение о щаморозке цены на газ для бытовых потребителей, но гор. воду нам включили уже только с началом отопительного сезона. В 2023 воду не отключали, а в 2024 опять выключили вместе с отоплением и включили с началом отопительного сезона. Уже без всяких разговоров с жильцами. В этом году тоже. В результате даже те, у кого бойлеров не было, почти все их поставили. И, думаю, уже к центральной гор. воде и не подключаются вообще. Т.е. не электрика осталось только отопление. И какая-то мощность нужна и для работы котельной, даже газовой.
По итогу 400 кВт на 120 квартир с учётом лифтов, бойлеров, насосов для подкачки воды, котельной явно недостаточно.
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:13
Hotab написав:detroytred
Просто цікаво: чого ж ви все-таки добиваєтеся?
Так я ж пояснив))
Чому я маю за вас вашому пітомцю пояснювати, чому у нас є захисники держави , які жодного дня не захисники ? Про свою участь я пояснив, у нього все ще є питання. Пояснюйте ви 😅
Не хочете - я буду вам нагадувати щоразу, коли це питання піднімається 😅
Чого, а не чому.
Стосовно чому --- ви вигадали причину, яку вам схотілося (тицьнути, що я повинен поясняти щось Успіху. А чому б не станцювати ще.).
То "ваша справа (реагувати-не реагувати) чи "я буду нагадувати"?
Години не пройшло.
Я вам теж пояснив, а ви все рівно лізете...
То тоді яка різниця між вами і Успіхом?
Тому Успіх і робить вам алаверди.
Бо це єдине дієве на таких, як ви.
Зараз переглядають цей форум: Shaman
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
