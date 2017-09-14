Бетон написав:Если володимир олександрович ищет русских шпионов, ему следует поискать типа, который снимал в росии сваты и кучу паршивых комедий, выплясывал перед киркоровым, не пропускал голубые огоньки и выступал перед путиным
Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
budivelnik написав:Трошки не так Більшість хоче щоб знайшовся ЛОХ, який звалить на себе непідйомну для однієї людини(або групи людей в кількості 0,01% від загальної кількості народу) ношу і виведе всіх в РАЙ. От тільки нюанс Виявляється що ЛОХ як тільки отримує необхідні повноваження - відразу перетворюється в того хто в пятій точці бачив тих хто його обрав..(хотіли ЛОХа - отримали яНЕлоха)
Висновок Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Згідно цього "висновку" найкращий варіант звалити з України, нехай ЛОХи чи неЛОХи обирають собі кого хочуть.
Звалити можна.. Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити? Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
andrijk777 написав:Але висновок всеріно трохи "дебільний" тому що пересічний і так в сотню разів більше думає про себе ніж про вибір президента України. Було б набагато краще якби народ більше задумувався над вибором президента.
Треба розуміти різницю між двома дієсловами думає... і ......робить.... Народна Мудрість каже Дурень - думкою багатіє.... Виходить що розумний повинен багатіти ДІЄЮ...
Schmit написав:Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже. Страшні часи настали, потужні.
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок. Ніхто його не бив, вже в ТРО
1. Це російське ІПСО (ще пару місяців тому ти казав що бусифікації не існує) А я тобі вірю. 2. Зразу в ТРО? Учебка де в сценарії? ти коли шось фантазуєш, спочатку мені присилай на перевірку.
Трохи передбачень (в мене чомусь гарно вдаться) Жовтень 2027 Відкрили центр покарань колишніх, поліцаїв та ТЦКашників. А там працевлаштувались провідний анальний інквізитор Хотаб та помічники Песікот, Щаман.
ПС в Європі наплив 18-22. Дуже багато. В принципі це великий позитив. Робочі руки та не араби. Випускайте 23-25 Не жалобиться.
ЛАД написав:І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
ЛАД, а ви на місці х... розпочавши сво за дамбас, сфігачівши 35% всіх запасів зброї, випустивши на волю велику кількість в'язнів і зробивши так що великі заводи то тільки шахеди, маючи проблеми зі всім адекватним світом, то вони взайми вже не дають. Про що би домовлялися зі мною? Дамбас ще не ваш, п...здець вже ваш і повертати цю свору неадекватів вам до себе
1. "великі заводи" и сегодня в РФ не "тільки шахеди". 2. В'язні, которых он выпустил, уже либо лежат в сырой украинской земле, либо уже демобилизовались и получили прощение грехов (до новых преступлений). Так что "повертати цю свору неадекватів вам до себе" вже не треба. 3. "Дамбас ще не" его. Но вместо "недостающего" кусочка Донбасса у него хороший кусок Зпарожской и Херсонской областей. 4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже. Но когда-то договариваться придётся. И ему, и нам. "Про що"? О мире. На каких условиях, вопрос. Вот мне только интересно, почему вы отвечать за условия Путина поручаете мне, а с Украиной идентифицируете себя? Вы уверены, что вы адекватно представляете народ Украины и его интересы?
- Президент Дональд Трамп выразил сомнение в способности Украины победить российские войска, заявив: «Я не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить». - Заявления Трампа ознаменовали собой очередное изменение тона, поскольку он неоднократно менял свой взгляд на шансы Украины и степень своей готовности поддержать правительство президента Владимира Зеленского. - Трамп готовится к новой встрече с президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, а лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что Сенат отложит рассмотрение нового законодательства о санкциях в отношении России до окончания встречи. .....«Не думаю, что они победят, но они всё ещё могут победить», — заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник. «Я никогда не говорил, что они победят. Я сказал, что они могут победить. Всё может случиться». .....Позднее в понедельник лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что Сенат отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до запланированной встречи Трампа с Путиным. На прошлой неделе, до разговора Трампа с Путиным, Тьюн заявил, что назначит голосование по этому законопроекту в течение следующих 30 дней.
- Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что республиканцы должны серьезно отнестись к всплеску политической энергии после того, как миллионы людей вышли на протесты «Нет королям!», выступая против повестки дня президента Дональда Трампа. - Организаторы заявили, что в субботу в 2700 демонстрациях по всей стране приняли участие около 7 миллионов человек, что сделало мероприятия под лозунгом «Нет королям» крупнейшими протестами с момента возвращения Трампа к власти в январе. - Круз предупредил, что самоуспокоенность внутри его собственной Республиканской партии может дорого обойтись в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2026 года, и отметил, что демократы собирают «гораздо больше денег» в плане сбора средств.