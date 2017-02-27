ЛАД написав:Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности. Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы".
1 Адекватність і неоднозначність залежить від погляду а - борцунів за соціальну справедливість б - самого працівника. 2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка 3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівника а - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити. б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих. 4 Тепер про капітал Капітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити.... Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент Той хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити.
ЛАД написав:Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял. Какая вторая и какая первая?
По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть.
Всё равно не очень понял. Если "вторая" это зарплата, при которой работникт могут удовлетворить свои потребности, а "первая" - зарплата, при которой работники не разбегаются, то вторая вполне может быть выше первой. И, скорее всего, в развитых странах так и есть. Понятно, что потребности не любые, а "разумные" для конкретного общества.
ЛАД написав:И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.
Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем древнеримский патриций. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти.
Насчёт сравнения украинского бедняка с римским патрицием спорить не буду, но, по-моему, там достаточно сильное преувеличение Всй остальное, понятно, относительно. На каком уровне пирамиды Маслоу ограничивать "базовые" потребности. Сегодня уже, например, связь можно отнести к базовым потребностям. Но если даже ограничиться совсем уж базовыми - еда, одежда, жильё, то тут тоже - "можно" ходить и в ватнике, но сейчас даже бедняки так не ходят. Медианный уровень тоже не догма. При одном и том же уровне экономики он может достаточно заметно отличаться. Понятно, не в разы, но заметно. В зависимости от расходов общества на другие расходы. Например, на военные расходы. Или, к примеру, если избежать вывода средств их страны, это поможет поднять уровень жизни в стране и медианную зарплату. И, соответственно, лучше удовлетворять потребности людей. До уровня, который необходим для бунтов, конечно, мы ещё далеко не дошли. Но и назвать сегодняшний уровень зарплат соответствующим тому, что сегодня считается нормальным уровнем жизни, тоже нельзя.
Витрати на оплату служби в ЗСУ Бюджет України 2025 (виконують)- 1126 млрд грн 2026(затвердили)- 1146 млрд грн
Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024? Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности.
А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу? рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ 2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд 2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд
Обойтись без хамства вы никак не можете. Прошлое прапорщика неискоренимо. Ссылки вы, как обычно, не даёте. Это вам, видимо, слишком сложно. Я таких цифр не нашёл, а ваши вызывают сильные сомнения. По вашим цифрам выходит, что в 2025 на зарплаты военным потрачено в 2,4 раза больше, чем в 2023, и в 1,3 раза больше, чем в 2024. Я как-то не слышал о росте выплат в армии, а в соответствующий рост численности армии тоже как-то не верится.
budivelnik написав:........... Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент .....
Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"? Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое. "все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников. Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века.