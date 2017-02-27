Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11980119811198211983 Додано: Пон 20 жов, 2025 23:05 ЛАД написав: Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.

Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". 1 Адекватність і неоднозначність залежить від погляду

а - борцунів за соціальну справедливість

б - самого працівника.

2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка

3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівника

а - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.

б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.

4 Тепер про капітал

Капітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....

Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент

Той хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити. 1 Адекватність і неоднозначність залежить від поглядуа - борцунів за соціальну справедливістьб - самого працівника.2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівникаа - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.4 Тепер про капіталКапітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструментТой хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити. budivelnik

Повідомлень: 27229 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2992 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 00:52 moveton написав: ЛАД написав: Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял.

Какая вторая и какая первая? Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял.Какая вторая и какая первая?

По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть. По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть. Всё равно не очень понял.

Если "вторая" это зарплата, при которой работникт могут удовлетворить свои потребности, а "первая" - зарплата, при которой работники не разбегаются, то вторая вполне может быть выше первой. И, скорее всего, в развитых странах так и есть. Понятно, что потребности не любые, а "разумные" для конкретного общества.



ЛАД написав: И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли. И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.

Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем древнеримский патриций . Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти. Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти. Насчёт сравнения украинского бедняка с римским патрицием спорить не буду, но, по-моему, там достаточно сильное преувеличение

Всй остальное, понятно, относительно.

На каком уровне пирамиды Маслоу ограничивать "базовые" потребности. Сегодня уже, например, связь можно отнести к базовым потребностям. Но если даже ограничиться совсем уж базовыми - еда, одежда, жильё, то тут тоже - "можно" ходить и в ватнике, но сейчас даже бедняки так не ходят.

Медианный уровень тоже не догма. При одном и том же уровне экономики он может достаточно заметно отличаться. Понятно, не в разы, но заметно. В зависимости от расходов общества на другие расходы. Например, на военные расходы. Или, к примеру, если избежать вывода средств их страны, это поможет поднять уровень жизни в стране и медианную зарплату. И, соответственно, лучше удовлетворять потребности людей.

До уровня, который необходим для бунтов, конечно, мы ещё далеко не дошли. Но и назвать сегодняшний уровень зарплат соответствующим тому, что сегодня считается нормальным уровнем жизни, тоже нельзя. Всё равно не очень понял.Если "вторая" это зарплата, при которой работникт могут удовлетворить свои потребности, а "первая" - зарплата, при которой работники не разбегаются, то вторая вполне может быть выше первой. И, скорее всего, в развитых странах так и есть. Понятно, что потребности не любые, а "разумные" для конкретного общества.Насчёт сравнения украинского бедняка с римским патрицием спорить не буду, но, по-моему, там достаточно сильное преувеличениеВсй остальное, понятно, относительно.На каком уровне пирамиды Маслоу ограничивать "базовые" потребности. Сегодня уже, например, связь можно отнести к базовым потребностям. Но если даже ограничиться совсем уж базовыми - еда, одежда, жильё, то тут тоже - "можно" ходить и в ватнике, но сейчас даже бедняки так не ходят.Медианный уровень тоже не догма. При одном и том же уровне экономики он может достаточно заметно отличаться. Понятно, не в разы, но заметно. В зависимости от расходов общества на другие расходы. Например, на военные расходы. Или, к примеру, если избежать вывода средств их страны, это поможет поднять уровень жизни в стране и медианную зарплату. И, соответственно, лучше удовлетворять потребности людей.До уровня, который необходим для бунтов, конечно, мы ещё далеко не дошли. Но и назвать сегодняшний уровень зарплат соответствующим тому, что сегодня считается нормальным уровнем жизни, тоже нельзя. ЛАД 2 Повідомлень: 36926 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 01:10 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД



Витрати на оплату служби в ЗСУ

Бюджет України

2025 (виконують)- 1126 млрд грн

2026(затвердили)- 1146 млрд грн ЛАДВитрати на оплату служби в ЗСУБюджет України2025 (виконують)- 1126 млрд грн2026(затвердили)- 1146 млрд грн

Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?

Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности. А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?

рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ

2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд

2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу?рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд

Обойтись без хамства вы никак не можете.

Прошлое прапорщика неискоренимо.

Ссылки вы, как обычно, не даёте. Это вам, видимо, слишком сложно. Я таких цифр не нашёл, а ваши вызывают сильные сомнения.

По вашим цифрам выходит, что в 2025 на зарплаты военным потрачено в 2,4 раза больше, чем в 2023, и в 1,3 раза больше, чем в 2024. Я как-то не слышал о росте выплат в армии, а в соответствующий рост численности армии тоже как-то не верится. Обойтись без хамства вы никак не можете.Прошлое прапорщика неискоренимо.Ссылки вы, как обычно, не даёте. Это вам, видимо, слишком сложно. Я таких цифр не нашёл, а ваши вызывают сильные сомнения.По вашим цифрам выходит, что в 2025 на зарплаты военным потрачено в 2,4 раза больше, чем в 2023, и в 1,3 раза больше, чем в 2024. Я как-то не слышал о росте выплат в армии, а в соответствующий рост численности армии тоже как-то не верится. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 жов, 2025 01:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 36926 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 жов, 2025 01:25 budivelnik написав: ...........

Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент

..... ...........Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент.....

Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"? Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое.

"все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников.

Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. Вы считаете, что працівника сильно волнует "все новіший і ефективніший інструмент"?Его интересует возможность получить бОльшую зарплату с этим инструментом. Или хотя бы, чтобы этот интструмент облегчил его труд. А лучше и то, и другое."все новіший і ефективніший інструмент" гораздо больше интересует и заботит в первую очередь именно владельца капитала. И только постольку, поскольку это позволяет ему увеличить собственную прибыль, а не зарплаты работников.Всё остальное у вас даже комментировать не буду. Взгляды каменного века. ЛАД 2 Повідомлень: 36926 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 11980119811198211983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214 , 215 , 216

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 2155 13579306

Успіх Нед 19 жов, 2025 19:33 Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637 , 3638 , 3639

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 36383 38079190

osafly Суб 18 жов, 2025 21:09 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23530534

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55