4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент

х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.

Но когда-то договариваться придётся.

И ему, и нам.

"Про що"? О мире.

На каких условиях, вопрос.

Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?

Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин.Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"?Перечисленные вами проблемы вполне реальны.И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года.Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами.Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас?В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке.Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну?И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались.Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно?Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.