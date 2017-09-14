RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В принципе в этот раз соглашусь с Xenon
Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной
Встречу скорей всего перенесут
Си удержится
На саммие АТТЄС посмеется над униженным и оскорбленным Трампом и всем Западом в его лице.
бд с обстрелами минимум до февраля
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:48

  stm написав:
  ЛАД написав:
..........
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
.....

Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин.
Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"?
Перечисленные вами проблемы вполне реальны.
И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года.
Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами.
Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас?
В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.
Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке.
Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну?
И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались.
Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно?
Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:48

  fler написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Украина с самого начала просила - дайте оружие в количестве и вломите санкций по самые помидоры (на нефть, газ и тп)

Ну так в этом случае мы опять возвращаемся к вопросу: а Штатам это зачем?

hunter, Україна - це чия сфера впливу? У разі програшу України хто посилить свої лідерські позиції у світі? Яка країна буде №1, а яка №2?

  _hunter написав:Ладно бы зеля за то "дайте оружие в количестве" - реальными деньгами платил бы (или, хотя бы, ресурсами)...

А корисні копалини - це шо? Хіба не ресурси?

>>> це чия сфера впливу?
Это такой "чемодан без ручки", что даже лень прикидывать.

>>> хто посилить свої лідерські позиції у світі?
Кто - не сильно важно: в том смысле, что на ноль сколько не умножай...

>>> А корисні копалини - це шо?
Плата за уже состоявшиеся поставки. Причем там "засада": у второй стороны эта индустрия гораздо более зрелой выглядит. 😱
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:54

  Xenon написав:вот вам и ответ по поводу переговоров
Сегодняшнее заявление раши

Більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемирʼя зараз, – лавров.
Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.

https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zaya ... 42941.html
