Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы!

ну это беспрецедентно
этот лозунг из СССР, который был огромной страной и имел в реальных союзниках (участвующих в боевых действиях) 2 крупнейшие державы мира.
И то, до середины 1943 он вел переговоры с Рейхом.
И там тоже были хамские требования - загеноцидить всех сов.евреев вместе с кагановичем.
Только когда американцы открыли фронт в Италии, переговоры прекратилитсь.
Украине надо было хвататься за любые дипломатические варианты сохраняющие суверенитет над большей частью територии. Что было за кулисами тайных переговоров в с с конца 2022 по середину 2024 - мы не знаем, но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:24

  fox767676 написав:..... но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе

Почему "могут"?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:43

Китай заявил в четверг, что выступает против недавних санкций, введённых США против двух крупнейших российских нефтяных компаний в связи с войной Москвы на Украине , заявив, что они «не имеют под собой никакой основы в международном праве». Китай, крупный торговый партнёр России, заявил, что занимает нейтральную позицию по этому вопросу и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы на Украину в 2022 году.

Москва передала тела 1000 украинских военнослужащих и получила взамен 31 тело своих погибших, сообщило в четверг российское информационное агентство РБК. «Сегодня состоялись мероприятия по репатриации. Тысяча тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, возвращены на Украину », — сообщило в социальных сетях украинское ведомство, отвечающее за военнопленных.
https://www.theguardian.com/world/live/2025/oct/23/russia-sanctions-ukraine-loan-assets-zelenskyy-putin-european-council-latest-news-updates?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68fa40d98f089ddd84b49791#block-68fa40d98f089ddd84b49791
