buratinyo написав:Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы!
ну это беспрецедентно этот лозунг из СССР, который был огромной страной и имел в реальных союзниках (участвующих в боевых действиях) 2 крупнейшие державы мира. И то, до середины 1943 он вел переговоры с Рейхом. И там тоже были хамские требования - загеноцидить всех сов.евреев вместе с кагановичем. Только когда американцы открыли фронт в Италии, переговоры прекратилитсь. Украине надо было хвататься за любые дипломатические варианты сохраняющие суверенитет над большей частью територии. Что было за кулисами тайных переговоров в с с конца 2022 по середину 2024 - мы не знаем, но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе
Китай заявил в четверг, что выступает против недавних санкций, введённых США против двух крупнейших российских нефтяных компаний в связи с войной Москвы на Украине , заявив, что они «не имеют под собой никакой основы в международном праве». Китай, крупный торговый партнёр России, заявил, что занимает нейтральную позицию по этому вопросу и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы на Украину в 2022 году.
Москва передала тела 1000 украинских военнослужащих и получила взамен 31 тело своих погибших, сообщило в четверг российское информационное агентство РБК. «Сегодня состоялись мероприятия по репатриации. Тысяча тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, возвращены на Украину », — сообщило в социальных сетях украинское ведомство, отвечающее за военнопленных.