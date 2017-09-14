|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:29
buratinyo написав:
Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.
Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. ......
>>> Обсуждают уже только всякую х
>>> обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации
Мне кажется - или вы сейчас предложили "всякую х" к обсуждению?
Говорю на основании опыта общения с бывшим коллегой из окупированной Беларуси...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:54
_hunter
Кто-то забыл о чем разговор был?
-- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
Якщо у тебе віра, основана на гаданні на каві, що тенденція зламається через кілька років , це до попів, волхвів і мавок
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:22
_hunter написав: fler написав: flyman написав:
Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
Нє, не звиздіть, пенсів
Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера
Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет)
.
А, например, тут они нафига нужны?
Але погодьтесь - це краще, ніж відсвічувати в тєплік на фронті!
Он, навіть, Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Я то думав, що в нього патріотизм і велика любов до Батьківщини!
А виявилось - любов до грошества!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8775
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:25
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:40
Hotab написав:_hunter
Кто-то забыл о чем разговор был?
-- мы, вроде, не про даже "завтра" говорили - а про будущее где-то +- сразу после Пэрэмогы.
Сейчас - учитывая лярдные вливания и закрытые кордоны - что про экономику что про демографию вообще никакого смысла говорить нет...
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , ......
С тем, что украинские села вымирают - и продолжат вымирать - я и не спорю.
Я пытаюсь прикинуть - а не будет ли такого, что после открытия кордонов (лет через 5-10) - и из городов народ бежать начнет?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:41
_hunter
Так а мавки, мавки що кажуть??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:44
_hunter написав: fler написав:
Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера
Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет)
.
А, например, тут они нафига нужны?
Щоб зміцнити оборону Німеччини від русофашистів)). Ось дивіться:
менше пенсів в Україні - менше навантаження на лікарів - більше можливостей надати медпослуги пораненим військовим, врятувати більше їх життів - міцніше оборона України - міцніше оборона Німеччини, бо ми ж фортеця
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5913
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:46
fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:51
Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:54
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера
Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет)
.
А, например, тут они нафига нужны?
Щоб зміцнити оборону Німеччини від русофашистів)). Ось дивіться:
менше пенсів в Україні - менше навантаження на лікарів - більше можливостей надати медпослуги пораненим військовим, врятувати більше їх життів - міцніше оборона України - міцніше оборона Німеччини, бо ми ж фортеця
Как-то слишком сложно и запутанно: может проще очередность наладить - сначала раненых обслуживать, а потом всех остальных? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10820
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|140931
|
|
|1493
|330753
|
|
|6076
|1016191
|
|