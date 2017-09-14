RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:02

Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:04

палєво

  Letusrock написав:Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема

В нього нік з москальської ботоферми
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:17

  BIGor написав:
  ЛАД написав:И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих. Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".

ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19

  Letusrock написав:Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема

цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:20

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема

цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю

Причём в Канаде.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:21

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих. Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".

ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".


ви 100% праві
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:24

Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Причём в Канаде.

ну я знаю одного київського Абдуліна ще з 90-х ненавидить "жидокацапів"
потім "донецькмх"
потім "вату"
кремезний бадьорий базар-багатур, духовно натівець до 2014 часто позірував у однострої чомусь з прапором США, але не воюює, бо діточки
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:30

  Banderlog написав:
  fler написав:Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?

Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.

ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 11:01

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?

Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.

ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
на задньому дворі поліклініки? За курником? :lol: у вас трохи хибне уявлення про критичну інфраструктуру це не тільки атб з дизельгенераторами для кас.
