|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:02
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2738
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:04
Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
В нього нік з москальської ботоферми
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41319
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:17
BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37068
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19
Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4677
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:20
fox767676 написав: Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю
Причём в Канаде.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37068
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:21
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
ви 100% праві
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4677
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:24
ЛАД написав:
Причём в Канаде.
ну я знаю одного київського Абдуліна ще з 90-х ненавидить "жидокацапів"
потім "донецькмх"
потім "вату"
кремезний бадьорий базар-багатур, духовно натівець до 2014 часто позірував у однострої чомусь з прапором США, але не воюює, бо діточки
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 28 жов, 2025 10:30, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4677
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:30
Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5921
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:01
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
на задньому дворі поліклініки? За курником?
у вас трохи хибне уявлення про критичну інфраструктуру це не тільки атб з дизельгенераторами для кас.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|143132
|
|
|1493
|333966
|
|
|6076
|1020380
|
|