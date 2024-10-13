oleksii200490
Приват
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:40
Re: Ринок ОВДП
Натрапив в Приваті на таке повідомлення: Купівля цінних паперів на біржах у розробці, очікуйте в наступних версіях Приват24. Неясно коли і як це запрацює, але на даний час ціна на продаж на ПФТС (ми продаємо) краща ніж продати безпосередньо в Приваті.
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:02
Re: Ринок ОВДП
Картка Visa від NovaPay вже доступна як кредитна — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів із довгим пільговим періодом — до 62 днів....на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті,(с)
Хтось вже пробував, для нашого бізнесу вона підходить ?
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:09
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:17
А надо пробовать? Наверняка работает и комис согласно, например, строчке "Оплата карткою NovaPay, в т. ч. через мережу Інтернет, на користь суб’єктів господарювання, що здійснюють брокерську діяльність на ринку капіталу (купівля-продаж цінних паперів та оплата пов’язаних із цим послуг) [MCC-код, за яким надається послуга: 6211 — Цінні папери, брокери, дилери (Security Brokers/Dealers)]" в
|