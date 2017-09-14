RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:38

в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:42

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?

Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.



а ще на прикладі Бандерлога бачу, що навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу - системне хамство від плебса на кожній сторінці не іскорєнімо.
Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам, і навіть нема спроб знайти modus vivendi який би враховував інтереси самих різних соціо-культурних груп українців
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам
Яка нація, у нас сорти
За уточненими даними Пенсійного фонду станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років
Серед них, 47 091 — працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 120 офіційно є безробітними. Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи видокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:08

  Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"


Свобода - це усвідомлена необхідність(с) Гегель
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:17

  Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"

50куе за 6?
Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші.
Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали?
І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.

Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати. :D
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:26

впенси

  d44 написав:
  fox767676 написав:Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам
Яка нація, у нас сорти
За уточненими даними Пенсійного фонду станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років
Серед них, 47 091 — працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 120 офіційно є безробітними. Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи видокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року.

ЛАД цікавився, що робити, а тут стільки професійних воєнних, але мирного часу.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Добро бы какой-то подзаборный забулдыга, но тут же, вроде, целый доктор наук.


ЛАД, майте сором, не треба так критично реагувати
якщо ви чемний, краще надайте фото цього трансформатора, чи чемно виправите
https://www.ekobana.lt/ru/Projects%20al ... 0-10-kv/37

коли мені було 19років, на зустрічі з 18річною дівчиною розповів, курсанти у ліфті
катаються по 6 хоч ліфт налаштовано на вагу 350кг (не більше 4 курсантів), а ми їдемо по 6 (підстрибуємо і чіпляємось за стіни кабіни), і щоб цього не робили, завхоз намастив солідолом і кромку і нижче (руки і форма буде в солідолі, у тих хто чіпляється)
дівчина не уявила гумору і питає: а що таке солідол?

для мене це було рівнозначне запитанню -столиця України?
це була остання наша зустріч(думаю, ну наскільки вона недалека)

ми живемо 60 років майже поруч, коли бачимося на вулиці мій брат шуткує: це вона не знала що таке солідол

тому не треба так поводитися з незнайомими людьми, а знайомим краще підказати правильну відповідь
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:30

Фарш взад не прокрутити

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"

50куе за 6?
Ось завжди було цікаво - де люди беруть такі гроші.
Точніше не так, якщо вони мають такі гроші - то чому раніше не порішали?
І що вони збираються робили якщо війна триватиме ще 4 роки? Сидіти вдома? А жити за що? Вино в бочці має властивість закінчуватись.

Походу війна перетворюється на просте вибивання грошей у кого ще можна. А якщо вже ні в кого не можна буде(гроші в лохів не безкінечні, а неЛохи вже порішали і платити не будуть) то треба буде напевно ту війну закінчувати. :D

Пролетарям нема що втрачати крім власних кайданів. Але коли до цього дійде вищосортним, то вже буде пізно. Фарш взад не прокрутити.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:36

  Banderlog написав: Ви думаєте зара пані Флер почала прораховувати логістику перевезення скажімо з ужгорода в миколаїв до заднього двору поліклініки? :lol:

Навіщо? Світло є? Є! За графіком? Ні, постійно! Питань немає.
Співчуваю пану Pesikot, але сподіваюся, що скоро електрику відновлять і не так важливо у який спосіб, і тим більше не важливо скільки воно коштує, бо обладнання надають безкоштовно партнери з-за кордону і ще гроші виділяють на ремонтні роботи.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:40

  fox767676 написав: навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу

Бандерлог свідомо не шукає того соціального капіталу.
Не те щоб це трудно, но та роль піз-опротівна :lol:
Це складова нашого менталітету.
для українців герой це добровільна жертва за громадський інтерес і даж не побоюсь цього слова - Лох.
Архетип нашого борця за волю не геракл чи ахілес а прометей. :lol:
мало грабить багатих надо бідним роздавати і бажано шоб потом за чужу бабу застрелили, як довбуша.)
Тоді красавчік- герой посмертно, а ще краще невідомий герой)
А зараз вижившим мож буде іще страждать птср, бухать в наливайках і купатись в фонтанах на день перемоги, кататись безплатно в громадському транспорті) більше плюшок від того соцкапіталу толку не буде.
Даж на виборах в сільраду не факт шо убд в + буде зараховано, гречкосіями та свинопасами.
Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.
А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?
