Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:44

  ЛАД написав:
На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиками та незаконним переправленням ухилянтів до Румунії. Під час операції було проведено 43 санкціоновані обшуки та затримано 12 осіб у Мукачеві.
.......
Вартість "трансферу" стартувала від 5 тисяч доларів за особу.

Переправка ухилянтов за кордон уже соперничает по доходности с торговлей наркотиками? :)


А тепер уявіть якби цей тунель (інфо нижче) через кордон не було викрито в 2012. Пропускаючи лише по 100 людей в день - чистий дохід за мінімальним прайсом - півмільйона доларів в день
...знайшли його у підвалі приватного будинку на ділянках земельних, які давались працівникам СБУ. Це дуже резонансна історія. Тоді майже всі європейські ЗМІ писали про неї. Це був повністю діючий тунель, де вагонетки навіть їздили, та перевозили і нелегалів, і наркотики, і товарну контрабанду.
Відстань від входу до виходу становила 700 метрів. Глибина конструкції – 6 метрів під землею. Діаметр тунелю – 90 сантиметрів. Його обладнали коліями та вагонеткою, якою і переправляли контрабанду.
Журналіст Віталій Глагола переконаний, що про будівництво тунелю такого масштабу, правоохоронці не могли не здогадуватися.
"Я думаю, що українські правоохоронці чудово знали про його існування. Щоб ви розуміли, майже 500 вантажівок ґрунту треба було вивезти з цього будівництва. І непоміченим це не могло бути".

https://suspilne.media/uzhhorod/148984- ... akarpatti/
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 16:11

  ЛАД написав: Вы ошибаетесь.
Пропажа с рынка 10% товара увеличивает его цену не на 10-20 или даже 30%, а, возможно, значительно сильнее. Именно в разы. Тем более, товара, являющегося основой современной экономики. А арабы и США не увеличат добычу настолько сильно за день или даже иесяц.
"Немає ніякого колапсу" в Европе просто потому, что произошла перебалансировка потоков. Росс. нефть и газ заменили арабо-американскими поставками, а российские пошли в Азию. Правда, цены на газ в Европе выросли, если не ошибаюсь, вдвое и Европа (в частности, Германия) испытывает достаточно серьёзные экономические проблемы, как минимум, частично связанные с ростом цен на энергию.

Даю підказку - збільшення постачання нафти може бути пов'язано з іншої країною. її назва - Венесуела. тому уважно спостерігаємо 8)

й про газ вам вже сказали - якщо нафту ще можна розвернути, то продаж газу просто впав - його або спалюють, або закривають свердловини (які вже не відновлять)...

так Європа зараз платить за газ більше. але європейці вважають, що краще дорожче платити за СТАБІЛЬНІ поставки, ніж купувати дешевше, але одного дня вам скажуть - ми вам не продамо, бо диктатор встав не з тієї ноги. тому економічні проблеми Європи просто не порівняти з проблемами Газпрому. але ви бачите соринки в очах Європи, а Газпром такий Газпром 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 16:13

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Если бы росс. нефть одномоментно убрали с мирового рынка это привело бы к резкому росту цен и очень серьёзному мировому экономическому кризису.
"одномоментно" забрати її неможливо, давайте не будемо розглядати фантастичні сценарії.
Одномоментно в мировой экономике это не секунды-минуты и даже не дни.

Це саме слово в слово говорили про рос.газ. І що? де серйозна европейська економічно криза? Не було її чомусь. Чому? У ваших статтях цього не написали?
1. Статьи не мои. :)
2. Потому что отказ от росс. газа как раз произошёл не одномоментно, а тянется постепенно годами. И не отказались до сих пор. От росс СПГ планируют отказаться только в 2027.
  ЛАД написав: Поэтому санкции были направлены не столько на уменьшение потреления росс нефти, сколько на уменьшение доходов РФ от её экспорта за счёт снижения цен на росс. нефть.

Санкції на нафту не працюють - ось і вся правда.
Те що "працює" - це чисто ринкові механізми або "репутаційні" механізми або дії ЗСУ, але не санкції.
Підкреслю - санкції на нафту. Про санкції в інших сферах я не говорю.
Действуют.
Не так сильно и быстро, как бы нам хотелось, но действуют.
  ЛАД написав:Если интересно, можете посмотреть неплохую аналитическую статью https://re-russia.net/en/analytics/0244/. Там анализ экспорта-импорта РФ и его изменения за последние годы с вероятным прогнозом на будушее. Развал росс. экономики, которого тут некоторые ожидают, не прогнозируют, но сложности и обострение проблем да.

"сложности и обострение проблем" - це нам обіцяють приблизно з 2014 року. По-моєму 10 років обіцянок - трішки забагато.
А те що у них є деякі складнощі і проблеми - ну це прям очевидна очевидність.
Бросьте вы "з 2014 року".
Воюем мы тоже "з 2014 року". Но, надеюсь, вы не будете сравнивать войну до 24.02.22 и после.
Тогда были не санкции, а угрозы пальчиком. Более-менее серьёзно начали после 2022 и то очень постепенно. И такими санкциями сломать быстро большую экономику невозможно. Ссылку вы, похоже, не смотрели.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 16:58

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?

не надав мільйон солдат, танки, літаки, ракети.. це мало для нейтральності?
Чи може Китай повністю утримує РФ грошима ці роки, як захід Україну?


Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 16:59

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати?
1 Якщо в межах України то 95% з 40 млн - НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
2 Якщо в межах військовозобовязаних 10 млн - то 80% з них НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ

Якась вищосортність виходить навпаки...
Найвищий Вищий сорт ПО МОЄМУ - це 1-2 млн ЗСУ
Вищий сорт - __________________це 2-5 млн Волонтери+працівники на оборонку


По вашому вищий сорт це 80-95% населення України..- так не може бути

Тому в подальшому, уоли збиретесь використовувати відсотки -відразу дивіться на дві речі
а - до якої групи ці відсотки
б - яке абсолютне число..
Тоді рідше будете втрапляти в халепу...

Це такі, які 100% не будуть воювати, ти(і твої сини) наприклад.
Для інших змінять закон і вони підуть воювати.
Таких 10-15% серед М20-60(які мають руки-ноги і можуть воювати, якщо грубо).
В 1917 таких було 1-2%.
Емоційний вкид лайна на вентилятор (коли нічого сказати по суті) типу
ти і твої сини - зараховано...
Тепер перейдемо по суті
1 Я НІДЕ і НІКОЛИ не казав що мої сини НЕ БУДУТЬ воювати..
2 Я завжди і всюди писав
Таких як я і мої сини - ЕФЕКТИВНІШЕ використовувати в тилу.
3 Тепер перейдемо до цифр
Вже воюють - 1 млн
Вже воювали ( в тому числі і загинули) - 0,5 млн
Будуть призивати щороку +/-250 000
Всього мужчин у віці 18-60 років (данні станом на 2021 рік)
вікова група___кількість мужчин в групі
20–24 ____ 1029297
25–29 ____ 1323862
30–34 ____ 1705251
35–39 ____ 1758922
40–44 ____ 1533807
45–49 ____ 1420874
50–54 ____ 1269395
55–59 ____ 1285999
20-60 ____ 11327407
3 Таким чином
11,3 млн(всього) - 1 млн воюють - 0,5 млн воювали= 9,8 млн осіб знаходяться в призивному віці
При Війні ще 2 роки - буде призвано 0,5 млн осіб... або 5,1% від тих хто знаходиться в групі придатних чоловіків по віку.
Тобто
В найближчі 2 роки - 95% тих хто ще не воював - так і не будуть воювати...

Доходить чи ні?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:13

  ЛАД написав:2. Потому что отказ от росс. газа как раз произошёл не одномоментно, а тянется постепенно годами. И не отказались до сих пор. От росс СПГ планируют отказаться только в 2027.

Грубо говорячи від газу відмовились десь півтора року. Споживання за той період впало в 4 рази.
В чому проблема?
Відмова від нафти за 3,7 років - це одномоментно чи ні? Якби було бажання вже б відмовились і ціни вже б стабілізувались.
  ЛАД написав:Действуют.
Не так сильно и быстро, как бы нам хотелось, но действуют.

Можна конкретно - які конкретно санкції по нафті діють?
  ЛАД написав:Бросьте вы "з 2014 року".
Воюем мы тоже "з 2014 року". Но, надеюсь, вы не будете сравнивать войну до 24.02.22 и после.
Тогда были не санкции, а угрозы пальчиком. Более-менее серьёзно начали после 2022 и то очень постепенно. И такими санкциями сломать быстро большую экономику невозможно. Ссылку вы, похоже, не смотрели.

До чого тут війна, санкції, погрози?
Нам обіцяють(економісти) "сложности и обострение проблем" в економіці РФ десь приблизно з 2014/2015 року!
Пройшло 10 років і по факту нічого суттєво-поганого в економіці РФ не відбулось. Логічно, що тепер я дуже скептично відношусь до таких прогнозів.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:13

  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?

Ти пишеш про Китай, але не пишеш про путіна. Чому? Чому ти не пишеш, хто не хоче припиняти бойові дії? Чому ти не звинувачуєш путіна?
whois2010
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:21

  andrijk777 написав:.......
Російський "європейський" газ не пішов в Азію - це просто не правда.
Немає навіть фізичної можливості перенаправити цей газ в Азію.
Правда.
Естественно, не в полном объёме, а частично. И за счёт роста поставок через "Силу Сибири", и за счёт СПГ.

Вот какую табличку мне выдал chatgpt:

Таблица — цена импорта газа, Германия (ориентир), 2018–2025
(единицы: USD / Million Metric Btu (MMBtu))
Год...Цена, USD / MMBtu..... Примечание
2015 7.2243 снижение после обвала нефти 2014 г.
2016 4.5596 минимум десятилетия
2017 5.8273 умеренный рост на фоне восстановления спроса
2018 7.9161 рост цен и активных закупок
2019 4.4549 переизбыток предложения
2020 3.1782 падение в пандемию
2021 15.9074 начало кризиса энергоресурсов
2022 37.5198 пик ценового шока
2023 12.8832 резкое снижение после стабилизации рынка
2024 10.8911 относительное равновесие
2025 - 12.47 (среднее за янв–сен 2025, предварительное)
Источники: годовые данные IMF / World Bank (через FRED). 2025 (янв-сен) — среднее месячных значений Germany Natural Gas Border Price (YCharts / IMF).
Видим сильное падение во время пандемии, сильный рост в сязи с оживлением спроса в 2021, резкий подскок после начала войны и подрыва "Северных потоков" и стабилизация в 2023-2025. Но по сравнению с 2015-2018 стабилизация на заметно более высоких уровнях.
Звичайно вона стала трохи вища тому що трубопровідний газ дорожчий за СПГ.
З нафтою такої проблеми не буде - доставка нафти що танкером що по трубі майже не впливає на ціну.

Звичайно що проблеми є, якщо б їх не було то давно би рос.нафту прибили. Але масштабної кризи чи колапсу не сталось.
Вы опечатались?
Трубопроводний газ дешевле СПГ.
масштабної кризи чи колапсу не сталось именно потому, что не было никаких резких телодвмжений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 жов, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:25

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?

Ти пишеш про Китай, але не пишеш про путіна. Чому? Чому ти не пишеш, хто не хоче припиняти бойові дії? Чому ти не звинувачуєш путіна?


Цього це тебе так зачепило ? )
Це й мою аватарку собі поставив

Я так бачу, що багатьом серпом по яйцях, коли їх тикаешь в суть війни
І хто хоче продовження війни

Давай і про Путина
Путін, якому потрібні гроші на війну, згоден продавати нафту Китаю з дисконтом аби були гроші.
А Китай цю нафту згоден купувати
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:35

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?
Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить
То де нейтральний ?

Ти пишеш про Китай, але не пишеш про путіна. Чому? Чому ти не пишеш, хто не хоче припиняти бойові дії? Чому ти не звинувачуєш путіна?

Гарно підколов.
Я спершу не зрозумів.. а потім як зрозумів))
