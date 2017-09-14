Banderlog написав:............ Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.
Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.
й з цього абсолютно не випливає, що про Покровськ нам зараз кажуть брехню. в логіку - це не твоє, твоє - це "порішати"
З цього випливає, що брехню таки кажуть, і достатньо часто. Інакше Сирський про це б взагалі не говорив. Можливо, до Покровська це не відноситься, але сумнівно. А стиль ваших цитат о ситуации в Покровске доверия вообще не вызывает. Это не военный обзор, а пропаганда.
pesikot написав:То що краще 50 куе за 6 чи 30 куе за 6 ?
до чого тут краще, не краще. ТЦК це одна кантора, а переправлянти через кордон це зовсім інші люди, з різними цінами, різною гарантією, каналами, дахом у виді прикордонників / сбу / поліції / депутатів чи просто на ура. Є навіть що підбирають людей а потім здають самі прикордонникам. Є люди які нехочуть чи неможуть виїзжати (з різних причин або оставин), от їм без різниці що краще, де дешевше: бо жиють/працюють тут поки можуть, а попадуться то платять чи тікають в процесі тцк/навч.центру чи йдуть служити. Що неясно тобі? Чи просто в чергове заклинило шось в голові. Прайс по тцк озвучено з усіх прасок різними за статусом людьми, а ти ніяк не заспокоїшся
Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають. Але думаю в кожному навч.центрі по різному
Золотые яйца, дорогое мясо: по каким ценам будут питаться харьковчане до весны ......Что касается подсолнечного масла, то эксперты прогнозируют, что в скором времени литр может достичь 100 гривен.
«Масло «Щедрый дар», например, уже сейчас стоит 83 гривен, так что может вырасти и до 100 гривен. В целом масло подорожало уже более чем на 20%, если сравнивать с прошлым годом. Была бутылка 850 мл по 60 гривен, сейчас она уже достигла 80 гривен», — констатирует экономист. ......Продолжают расти цены на молоко и молочную продукцию — за год они увеличились на 22%, констатирует профессор экономики.
Причин много: и неурожай в прошлом году, из-за чего подорожали комбикорма, и стоимость энергоносителей, но самое главное – дефицит крупного рогатого скота.
«Постепенно продолжают вырезать поголовья коров в Украине. Тенденция наметилась еще до войны. Плюс для производителей молочная отрасль и скотоводство – высоко интенсивные отрасли, в которые постоянно нужно вкладывать немалые средства, чтобы поддерживать предприятие. Там много импортных составляющих: импортное поголовье, оборудование и средства защиты животных»..... Еще один фактор, из-за чего сокращается отрасль – это нехватка рабочих рук. Многие выехали из села, немало мобилизованных.
«А молочная отрасль нуждается среди прочего и в мужских руках» ...... В Украине цена на мясо в среднем выросла на четверть в год на все группы: говядину, свинину и курятину. Хотя каждая отрасль производства мяса подорожала по своим причинам – и они не совпадают. ...... Свинина выросла почти вдвое из-за африканской чумы, которая на 40% сократила поголовье свиней в Украине и вызвала дефицит.
«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за один год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска» ........ «У нас проблема в том, что на яйца цены подскочили еще в конце прошлого года и существенно летом не падали, как прежде. Это, возможно, связано с дефицитом этой продукции, потому что в этой области есть обязательные технологии, которые трудно поддерживать во время военных действий», — объясняет экономист.
Ни одна птицефабрика не сможет работать в режиме ограничения электроэнергии: если выключить питание, то в курятниках невозможно поддерживать вентиляцию, а без нее наседки начнут болеть и все поголовье придется вырезать, говорит Дмитрий Шиян. Конечно, на каждом предприятии сейчас есть генераторы, но эта электроэнергия гораздо дороже. И она фактически сводит на нет экономическую эффективность этого производства.
Кстати, на молочных производствах высокотехнологичные автоматизированные средства сбора и охлаждения молока также связаны с электроснабжением. Ели молоко не охладить вовремя, оно просто пропадет, отметил профессор экономики. ...... такой индикатор, как борщовый набор, снизился. Если в прошлом году приготовить борщ стоило около 150 гривен, то сейчас можно уложиться в 130-140 гривен ...... В прошлом 2024 году тот небольшой урожай, который смогли собрать в Украине, экспортировали, и поэтому на внутреннем рынке образовался огромный дефицит яблок, что привело к рекордному росту цен на них. (в этом году, правда, тоже собираются , подписали контракт с Канадой. Посмотрим.) ............ ...в целом цены психологически давят, потому что рост пенсий и зарплат для подавляющего большинства не произошел на уровне инфляции, констатирует экономист. И сразу отмечает, что украинцы пережили 1990-е годы, когда цены были значительно выше. ....в Украине расходы на питание и так одна из самых больших статей. 45-50% тратит средний украинец на продукты питания. Норма же 15-20% – это европейский предел от дохода. Мы тратим на уровне слабо развитых стран. Считается, что этот показатель может свидетельствовать об угрозе национальной безопасности из-за того, что у людей нет возможности нормально питаться. И они ищут способы, как заменить более качественные продукты менее качественными и дешевыми»
«С начала агрессии РФ с более чем 1000 предприятий Харьковской области 630 были разрушены, в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем, этому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов.
Правда, после этого следующая фраза звучит странно:
Несмотря на это, по словам Иванова, в Харьковской области наблюдают рост объемов продовольственных товаров. По сравнению с 2022 годом молочную продукцию теперь производят в 2,5 раза больше.
«Такая же динамика есть и по животноводческой, и по мясной отрасли, и по птице, и по яйцам. В 2022 году у нас было закрыто, в оккупации или релоцировано более 80% предприятий в целом, не только в агроотрасли. Конечно, наши предприниматели возвращаются, аграрии возобновляют там, где возможно, работу», — пояснил Иванов причины роста.
