Золотые яйца, дорогое мясо: по каким ценам будут питаться харьковчане до весны

......Что касается подсолнечного масла, то эксперты прогнозируют, что в скором времени литр может достичь 100 гривен.



«Масло «Щедрый дар», например, уже сейчас стоит 83 гривен, так что может вырасти и до 100 гривен. В целом масло подорожало уже более чем на 20%, если сравнивать с прошлым годом. Была бутылка 850 мл по 60 гривен, сейчас она уже достигла 80 гривен», — констатирует экономист.

......Продолжают расти цены на молоко и молочную продукцию — за год они увеличились на 22%, констатирует профессор экономики.



Причин много: и неурожай в прошлом году, из-за чего подорожали комбикорма, и стоимость энергоносителей, но самое главное – дефицит крупного рогатого скота.



«Постепенно продолжают вырезать поголовья коров в Украине. Тенденция наметилась еще до войны. Плюс для производителей молочная отрасль и скотоводство – высоко интенсивные отрасли, в которые постоянно нужно вкладывать немалые средства, чтобы поддерживать предприятие. Там много импортных составляющих: импортное поголовье, оборудование и средства защиты животных».....

Еще один фактор, из-за чего сокращается отрасль – это нехватка рабочих рук. Многие выехали из села, немало мобилизованных.



«А молочная отрасль нуждается среди прочего и в мужских руках»

......

В Украине цена на мясо в среднем выросла на четверть в год на все группы: говядину, свинину и курятину. Хотя каждая отрасль производства мяса подорожала по своим причинам – и они не совпадают.

......

Свинина выросла почти вдвое из-за африканской чумы, которая на 40% сократила поголовье свиней в Украине и вызвала дефицит.



«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за один год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска»

........

«У нас проблема в том, что на яйца цены подскочили еще в конце прошлого года и существенно летом не падали, как прежде. Это, возможно, связано с дефицитом этой продукции, потому что в этой области есть обязательные технологии, которые трудно поддерживать во время военных действий», — объясняет экономист.



Ни одна птицефабрика не сможет работать в режиме ограничения электроэнергии: если выключить питание, то в курятниках невозможно поддерживать вентиляцию, а без нее наседки начнут болеть и все поголовье придется вырезать, говорит Дмитрий Шиян. Конечно, на каждом предприятии сейчас есть генераторы, но эта электроэнергия гораздо дороже. И она фактически сводит на нет экономическую эффективность этого производства.



Кстати, на молочных производствах высокотехнологичные автоматизированные средства сбора и охлаждения молока также связаны с электроснабжением. Ели молоко не охладить вовремя, оно просто пропадет, отметил профессор экономики.

......

такой индикатор, как борщовый набор, снизился. Если в прошлом году приготовить борщ стоило около 150 гривен, то сейчас можно уложиться в 130-140 гривен

......

В прошлом 2024 году тот небольшой урожай, который смогли собрать в Украине, экспортировали, и поэтому на внутреннем рынке образовался огромный дефицит яблок, что привело к рекордному росту цен на них. (в этом году, правда, тоже собираются , подписали контракт с Канадой. Посмотрим.)

............

...в целом цены психологически давят, потому что рост пенсий и зарплат для подавляющего большинства не произошел на уровне инфляции, констатирует экономист. И сразу отмечает, что украинцы пережили 1990-е годы , когда цены были значительно выше.

....в Украине расходы на питание и так одна из самых больших статей. 45-50% тратит средний украинец на продукты питания. Норма же 15-20% – это европейский предел от дохода. Мы тратим на уровне слабо развитых стран. Считается, что этот показатель может свидетельствовать об угрозе национальной безопасности из-за того, что у людей нет возможности нормально питаться. И они ищут способы, как заменить более качественные продукты менее качественными и дешевыми»