Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 02:14

9 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о создании нового рода войск в Украине — Киберсил. В Генштабе начали соответствующие процессы ещё до окончательного утверждения документа.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си источники в руководстве ВСУ, Киберсилы могут начать работать ещё до конца текущего года — или в начале следующего.
............
У украинских Киберсил будет своя «изюминка», которая теоретически должна повысить их эффективность.

Фактически этот орган военного управления сможет привлекать к отдельным операциям не только сотрудников и военнослужащих, но и гражданских хакеров. Более того, в случае успешной кибератаки они гарантированно получат миллионные премии от государства.

Все это представлено под названием «военный резерв» Киберсил.

В него будут входить граждане Украины и иностранцы, которые согласятся подписать временный контракт и оперативно привлекаться к выполнению задач как в мирное, так и в военное время. Причём на такую службу могут принимать и тех, кто по определённым причинам, например по состоянию здоровья, не подлежит мобилизации.

Информация о киберрезервистах, а также о проведённых ими операциях будет считаться государственной тайной.

Полковник Павленко говорит, что конкретный формат привлечения гражданских специалистов к киберрезерву ещё обсуждается.

«Его формат сейчас определяется, но мы говорим о том, что украинские граждане, профессионалы, обладающие знаниями и навыками, должны быть привлечены к выполнению задач в киберсфере, в киберборьбе. Каким образом — это другой вопрос. Это может быть просто резерв, активный резерв или просто нахождение на учёте», — отмечает он.

Уже решено, что такие привлечённые хакеры и военнослужащие Киберсил будут получать крупную премию за каждую успешную операцию. Например, за стратегическую операцию против врага — около 1,17 миллиона гривен (24 тыс. долларов), а за операцию оперативного уровня — 292 тысячи гривен.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvgdpvex4xpo
Флай, потянете?
Глядишь, ещё и УБД дадут.
ЛАД

 
Повідомлень: 37102
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 05:38

  prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.


Вже є ...
pesikot
 
Повідомлень: 12444
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 05:52

  pesikot написав:
  prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.


Вже є ...
розбудили тебе?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 06:40

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають.
Але думаю в кожному навч.центрі по різному

Концтабір , зелено.о коліру...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4011
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 06:56

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:С учебки тоже часто валят через условные дырки в заборе.
раніше так, а зараз в багатьох навч.центрах сильно охорону посилили, кругом патрулі, поліцаї катаються по окрузі кожні 10 хв, навіть дрони періодично літають. Мама мобілізованого на днях говорила що телефон видають під наглядом 10 хв в тиждень (щоб нічого не міг вирішити чи елементарно домовитись щось типу "я вийду в ліс чекайте мене з машиною") а якщо проштрафився чи пробував тікати/чинити спротив то взагалі не дають.
Але думаю в кожному навч.центрі по різному


З кожним разом брехня все заборістєй )))
pesikot
 
Повідомлень: 12444
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
