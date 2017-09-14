чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль - спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки" - потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023 - далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски - Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом - смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки - що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє). Кому що ще наворожити на 26-27 рік?
вигадуй далі - щось нічого з твоїх побрехеньок не бачив реального - а в ретроспективі ти звісно такий провідець.
наворожи собі все це розповісти з власного досвіду - а не чиїсь перебріхування з інету...
про тцк вони спочатку взагалі писали що бусифікації нема і це все фейки рф. тепер вони навіть не заперечують и пишуть - так це нормально, а як ти хотів. а завтра, коли їх самих вкладуть мордой в асфальт, писати не буде кому
Неужели вы думаете, что кто-то может быть настолько тупым, что этого не понимает? Их это устраивает просто. Ну вот типа выбор- или так или пид москалями. Они делают свой выбор, благоразумно не попадая в самый лютый звиздец- кто-то ухилянт в законе, кто то служит в тылу и так далее. Вы же делате акцент на этом, потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва. Данности это не изменит. И никто не увидит другого в ближайшие десятилетия. Эта ситуация показала способность личности приспосабливаться к лютым обстоятельствам. Поверьте,может быть много хуже. Я посещал в этом году Аушвиц-Биркенау..Часами ходил по камерам,казармам,улицам,в наушниках, в составе (каюсь) русскоязычной экскурсии во главе с талантливешей и любящей своей дело экскурсоводом - полькой. Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево? Пришел к выводу что нихрена У нас ситуация куда веселее. Это вот то, с чем я оттуда вышел. И то, что пытаюсь донести до вас. Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни. "Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам"
Shaman написав:............ ви вдалися до цього аргументу "нецікаво", бо я на ваші головні побрехеньки наводжу аргументи, які ви не в змозі спростувати. а у вас в голові "найсмачніший пломбір" та "негрів лінчують". тому ТРЕБА домовлятися з Рашею, бо без Раші українець не зможе жити. зможе, й чим швидше оця маячня й популізм в головах закінчиться, тим легше буде далі жити. що руські й розуміють, тому й намагаються нам максимально нашкодити - а дехто все шукає, як же їм догодити.
тому так, довести щось зазомбованому совку НЕМОЖЛИВО. та й не маю такої мети - а от цю вашу маячню та брехню буду все одно спиняти...
Подтверждаете гордое звание инструктора райкома по идеологии? Так это здесь уже все поняли. Сверхценными идеями не страдаете?
Противоречия не замечаете?
Нет там противоречия, пан Лад. Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению. А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная. Но "имеющий уши да услышит ".