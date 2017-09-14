flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад: У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
до чого мінітец, якщо мова про "трансформатори"? але ви не стм?
ЛАД написав:В рыночной экономике не бывает кризисов? Нет, конечно, при свободных ценах товары будут всегда. Вот только по этим "свободным ценам" их очень многие купить не смогут.
А що краще Пусті полиці планової , де для того щоб ЩОСЬ отримати треба робити правопорушення(блат/корупція), і середня кількість товарів спожитих населенням в рази менша ніж при ринковій Чи повні полиці ринкової, де можна вибрати як дорогі так і дешеві товари... ?
Господар Вельзевула написав:Нет там противоречия, пан Лад. Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению. А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная. Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице? Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.
але зв'язок між виборами нацистів в 1933 та концтаборами, чи революцією 1917 та ГУЛАГом - товарисч ЛАД хоч бачить? чи лише переймається долею бандюків, які просто змушені працювати на наркокартелі?
а подвійний володар мух плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї... ось вам зразок якісного пропагандиста, ЛАД, вчиться
це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї. Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами? Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )
Shaman написав:не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.
вони спокійно геноцидили колонії та периферію без усілякого комунізму при моск.цараті гаслом екномічної політики було "нєдоєдім но продадім", тому кожен 3 рік був голодним
Головними причинами Великого голоду в Ірландії (\(18451849\) рр.) були фітофтороз картоплі, який знищив основний продукт харчування, та руйнівна економічна політика Великої Британії, зокрема високі орендні плати та експорт продовольства з Ірландії. Нестача картоплі посилилася залежністю більшості ірландців від цієї культури, що призвело до масштабної катастрофи. Фітофтороз картоплі Опис хвороби: Фітофтороз (Phytophthora infestans) — це грибкове захворювання, яке повністю знищувало врожай картоплі.Наслідки для врожаю: У \(1845\) році було втрачено половину врожаю, а у наступному (\(1846\)) — понад \(75\%\).Проблема залежності: Більшість ірландців була залежна від картоплі як основного джерела харчування, тому знищення врожаю призвело до масового голоду. Британська політика Землевласники: Більшість землі належала англійським лендлордам, які часто підвищували орендну плату, що призводило до виселення ірландських орендарів.Вивезення продовольства: Незважаючи на голод, з Ірландії продовжували вивозити зерно та інше продовольство для продажу, що посилило катастрофу.Економічна політика: Деструктивна економічна політика Великої Британії, яка не вжила адекватних заходів для порятунку населення, відіграла вирішальну роль у масштабах трагедії.
Кризис В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям[55].
В 1937 году во время Стальной забастовки в Чикаго против масс бастующих рабочих выступила полиция. По официальным данным, полицией было убито 10 рабочих и получили увечья несколько сотен. Это событие в историографии США получило название «Memorial Day Massacre».
С 1929 по 1933 годы выпуск продукции и услуг в США упал на 31 %[56]. С 1925 по 1933 годы в США обанкротилась половина банков[56].
голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?