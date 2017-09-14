|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:58
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
кстати я працював пожежником , есть запись в трудовой книжке
Чому не тушиш пожежі?
Я самотужки, добровільно , звільнився , є запис , а Ви
А як ще можна звільнитись? Ногою під ж***?
І я самотужки. Але ж питання не в тому як звільнився. Питання «чому зараз не тушиш пожежі??»
Їх повно, обстріли щодня.
Чому не працюєш на оборонному заводі, адже ти по освіті робітник заводу. Чому ти живеш в свою насолоду, здаєш без податків хати, щовечора перекидаєш стакан і нічого не донатиш. . Ти не знаєш як принести користь воюючій державі? Тебе вчили на робітника на завод на податки пересічних, тебе вчили на пожежного і годували як пожежного за гроші платників податків. Коли ти відпрацюєш?
5
4
4
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:00
Господар Вельзевула написав:
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Так по такой логике и революционные солдаты и матросы в 17мгоду громили буржуев по принципу "буржуй-это тот кто чисто одет" тоже справедливо
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:10
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:
Знаю такі фамілії. А ще чув, які пенсії були в 80-их. І я б повірив як Молотов бєдстував, тільки ви вказали розмір пенсію, яка була значно вищою за середню зарплату в той період.
Да, максимальная обычная пенсия была 120 р. Выше были только персональные. Сколько была средняя зарплата в те годы, не скажу, но 300 р. считалась очень хорошей зарплатой, но не фантастической.
Но не забывайте, что ему было уже 90+.
В таком возрасте не очень удивительно, что ему приходилось держать "истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству". 300 р. для того, чтобы оплачивать труд двоих людей совсем немного, мягко говоря, и вряд ли у него оставалось много больше той макс. пенсии, скорее меньше.
В любом случае это даже близко не сравнимо с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:19
ЛАД написав:
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
Обєктивно - незалежно від країни і соціального устрою, людину, яка утримує двох найманих працівників на своєму домогосподарстві, не можна назвати "ніщей".
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:28
sashaqbl написав:
..........
Пан майор, не розводьте комунізму. Син Порошенка воював. Соболєв воює, а синойого взагалі, 18-24 контракт підписав. Луценка ваювапв, Береза... А Скотиняка досі воює, кажуть такий з нього ротний, шо не дай Бог в ту роту втрапити.
Про Сирського взагалі мовчу. Знаєте, скільки в нього родичів і друзів служить...
Не вірю, що діти можновладців і тоді воювали... Теплі місця в армії - так. Але не воювали.
Сведения об участии в АТО сына Порошенко (Алексее) даже в укр. Вики достаточно мутные, а об участии после 24.02 что скажете? Михаил ещё не призывной
О службе Луценко сообщения были разные и довольно быстро закончились.
Сколько провоевал Береза - месяц? два? (это в лучшем случае).
А "верю-не верю" не разговор. Это не вера в бога или чудеса. Легко проверить. О детях Сталина вы не сомневаетесь?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 02 лис, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:29
sashaqbl написав: Banderlog написав:
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
Пан майор, не розводьте комунізму. Син Порошенка воював. Соболєв воює, а синойого взагалі, 18-24 контракт підписав. Луценка ваювапв, Береза... А Скотиняка досі воює, кажуть такий з нього ротний, шо не дай Бог в ту роту втрапити.
Не вірю, що діти можновладців і тоді воювали... Теплі місця в армії - так. Але не воювали.
вірте не вірте, але багато з них загинули в боях. Скотиняка молодець хоть вважати його зара елітою можно з натяжкою, но нехай зараховано.
воювали кажете сини Порошенка і Луценка? А зара не воюють? Непридатні по пораненню? Чи їх відпустили раніше бо для них є терміни придатності? Якщо це справді правда,
то думаю варто оприлюднювати таку інформацію де служив з ким служив? Чому звільнився?
Про дочок чи жінок теж. ОТ замість поїздки у францію взяла б жінка зеленського чи дочка порошенка вбралась в закривавлений білий халат і пофоткалась з больнічною уткою, як гадаєте толку від такої пропаганди було б більше?
Щодо берези і не вспомню, памятаю було звинувачення, що він ухилянт... якщо ні якщо ні то варто було б оприлюднити, що він воює? Дивно що ви свободівців не згадали) і все таки хотілось б про дітей когось з уряду чи олігархів взнати
Про військові династії генералітету теж чомусь не чути...
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:34
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців.
інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:48
sashaqbl написав: ЛАД написав:
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
Обєктивно - незалежно від країни і соціального устрою, людину, яка утримує двох найманих працівників на своєму домогосподарстві, не можна назвати "ніщей".
А где вы увидели слово "нищий"?
И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:53
Banderlog написав: ЛАД написав:
Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:
Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав.
Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає.
Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись.
І ще. Тут общаються мяко кажучи підстаркуваті дядьки, молодьожі нема, в молодих ще гірше відношення до совкової історії)
будьяке більш менш обєктивне зауваження про якісь плюшки того часу, і я - совок). Історія стала пропагандою і то не тільки за совіцькі часи.
Візьміть часи козаччини чи допустим 19 сторіччя, там тільки бунтарі або забите батогами і налогами стадо. Ніхто не розказує про тих що розбудовували державу, нехай і не свою.
Або про тих що будували економіку тих часів. Ні магнати ні чумаки ні цукрозаводчики не передаються в народній памяті.
Українська історія не знає позитивних персонажей з тих часів. Борці упа, кармелюк, довбуш, козаччина.
Все, решту населення страдали і плакали.
Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.
Додано: Нед 02 лис, 2025 14:01
ЛАД написав:
И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане.
І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?
