Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.

На все є відповідь ШІслужба після 40 років у наполеонівській армії була великою рідкістю, але не повною неможливістю. Ось як це працювало 👇В основі армії Наполеона була масова мобілізація через "loi Jourdan-Delbrel" (1798) — це закон, який встановив загальний військовий обов’язок для всіх чоловіків віком 20–25 років.Потім, у міру воєн, призив розширювали: у деякі роки (особливо після 1812 р.) призивали навіть 17–45-річних, але старших здебільшого брали лише у крайніх випадках.Тобто 40-річний чоловік зазвичай не потрапляв у діючу армію, хіба що в резерв, Національну гвардію або тилові частини.⚔️ 2. Реальні виняткиПісля 1812 року (втрати в Росії) армія зазнала катастрофічного скорочення. Тоді Наполеон створював корпуси "anciens" — старших ветеранів, яких знову призивали, навіть після 40 років.Такі солдати часто виконували гарнізонну або адміністративну службу, а не фронтові бої.Також офіцери й унтер-офіцери старше 40 років залишалися на службі, особливо ті, хто мав бойовий досвід і нагороди.🏰 3. Національна гвардіяДля чоловіків старших за 30–35 років існувала "Garde nationale" — свого роду територіальні сили, які охороняли міста, склади, проводили мобілізацію та забезпечували порядок у тилу.Це була почесна служба, часто поєднана з місцевим патріотизмом і престижем.Вони могли бути мобілізовані у випадку вторгнення на територію Франції (наприклад, у 1814 р. під час кампанії оборони Франції).🪖 4. Соціальний аспект40-річний чоловік у Франції того часу вважався вже зрілим і часто сімейним, тому його мобілізація викликала соціальне напруження.Уряд міг дозволити викуп від служби (якщо хтось міг заплатити або знайти замінника), що особливо практикували в заможніших родинах.