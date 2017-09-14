|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 лис, 2025 00:08
katso написав:
Вы стебаетесь не веря в этот факт, не понимая что оправдывая такую (даже если придуманную) ситуацию запускаете бумеранг который потом ко всем нам еще вернется.
Особенность кармического принципа заключается в отсрочке воздаяния.
Отсюда невозможность выучить простой урок и круговорот сансары.
Пы. Сы. а почему "стебаетесь" а не "стебетесь" ?
Додано: Вів 04 лис, 2025 00:08
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
..............
у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.
Так же, как и ни у кого здесь.
Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь
придерживаться объективности.
То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?
і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні".
Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах".
Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня.
Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры.
По поводу ваших высказываний.
Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал.
Додано: Вів 04 лис, 2025 00:14
Banderlog написав: ЛАД написав: prodigy написав:
-----------------------------sashaqbl
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
----------------------------
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.
И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog
.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде
......
Да я понимаю, что вы не особо нуждаетесь в защите.
Меня удивляет/возмущает сам факт.
Прав sashaqbl
.
