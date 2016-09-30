Додано: Вів 04 лис, 2025 12:47

лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)

после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)

до сих пор благодарит)))

Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею так для вього цього існує дача, в мені наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за час доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?

Мені 5-10 хв.на машині до межі міста. Будинок на пагорбі , краєвид з другого поверха на 10 км. навкруги. А для чого жити у багатоквартирній шпаківні, які переваги? Я у такій прожив багато років і як писав вище ніразу не жалкую що переїхав у приватний будинок за містом.п.с. самий маленький за площею на районе.[/quote]так до межі міста мені теж приблизно стільки ж, що до площі Шевченко, що до Оболоні, але я живу в центрідо того ж будинок стоіть над Київським водосховищем на пагорбі, видос тут взагалі приголомшливий і саме його мені так не вистачало в Ірпеніа життя в центрі міста і в селі де «все своє» і постійно дупа в милі - це абсолютно різні речі і хоча прихильники є у обох, але я щось не чув, щоб хтось маючи нормальну квартиру в центрі постійно жив в селі і порпався на городіце якраз про бюджет і економію, а не про комфортзи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова і ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав