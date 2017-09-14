Бетон написав:Из первых уст. Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя. Вот такое вот творится
Не зрозумів. Тобто документів не перевіряли чи як?
wild.tomcat написав:....... для вас пояснюю втретє, хоча напевно розумним і одного разу вистачило б, "рашувтудей" це збірний образ рашистської пропаганди, можете назвати його як вам заманеться, "соловйов", "скабєєва", "рашаагітпроп" чи просто ".ідараси", це суті не змінює. і для того, щоб знати, що вони там "вєщают" зовсім не обязково їх дивитися. так зрозуміло нарешті? чи ще буде потреба щось пояснювати?
Не треба. Всё понятно. Вы подтвердили: "Не читал, но осуждаю".
і таки "чєловєчєскій язик" таки дуже широкий і в ньому достатньо слів, щоб мати можлвиість пояснити свою думку. і те що ваші вислови про "різну" історію чомусь збігаються з їх, то таки напевно ваша проблема, а не інших учасників форуму, що ніби то в чомусь "не розбираються".
"Вислови" и "слова" это разные вещи. У вас, например, очень богатый словарный запас. Без мата обойтись не можете. Благо модераторы нынче на это внимание не обращают.
а приводу того де я і що роблю, і який в мене патріотизм, диванний чи якийсь інший, вас взагалі не стосується. тут на себе спочатку подивіться. ваша родина он взагалі в німців на соціалі сидить, а могла б, як багато інших, релокуватися кудись в "глибокий тил" і вjobувати на благо неньки. але ж ні, в німмеччині краще ж.
Интересно получается. Меня ваш диван "взагалі не стосується" (что, в общем-то, правда), но вас почему-то беспокоит, где находится моя семья. К вашему сведению, из моей "родини" в Германии только 67-летняя бабушка с 14-летним внуком. Так что, простите, "вjobувати на благо неньки" придётся вам самому. Понимаю, что обидно - не удаётся свалить на кого-то, приходится отрываться от родного дивана, но что поделаешь.
те, що ви майстер все перекручувати на свою користь, тут вже давно всі зрозуміли. цікаво таки виходить, про диван ви 1й почали, ну і отримали таку ж відповідь, як і почали. але вам вона чомусь не подобається, дивина та й годі. ви про мене нічого не знаєте, шоб робити якісь висновки. і перед вами я звітуватися не зобовязаний. та і не ваша то справа, щоб ви сюди пхали свій ніс. так що тут як то кажуть "в штангу", патріот я чи ні, на дивані чи якось інакше. а про модераторів ви вдало згадали, модератори зараз багато чого пропускають, і місцями відверту антиукраїнську і прорашисьску пропаганду, хоч і завуальовану. а шкода що пропускають....
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.
У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу
ну я б не став стверджувати, що точно кацапи вбили а не євреї, казахи чи українці. Тут важно інше, він повівся на радянську пропаганду, що створена нова радянська Україна. І там нема утисків для українців як в румунії... Доречі, тоді румуни теж намагались перевести на новий церковний календар. Методи були чуть менш витончені ніж зара. Ходили по селу і хто робив в їх свято, тих били в писок) іще є кровна обіда роду од румунізації) коли румуни повернулись, після відступу совітів, мому прадіду ветерану австрійської армії і куркулю, якийс босяк жандарм дав в писок за україномовну книжку про ведення господарства. Обізвав большевікулом і книжку спалив. За тою книжкою теж жаліли до 93 року, дуже толкова була і даж був рецепт як робити мило
Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие. Якобы китайское (чуть ли не Конфуция), а в реальности, скорее, принадлежащее сэру Остену Чемберлену. "Чтоб ты жил в эпоху перемен". В буремні роки кто-то падает вниз (или даже погибает), а кто-то возносится вверх, порой очень высоко (правда, потом тоже часто гибнет). Причём, по-моему, чаще возносятся приспособленцы, чутко чувствующие откуда и куда дует ветер. Искренние и идейные обычно погибают первыми. А обычному человеку:
История выглядит предельно странно. Мне тут видится 2 варианта: 1. Менты заранее имели информацию, кто это, поэтому сразу и без разговоров.
Чувак у стресі, щось забув, щось наплутав. Це нормально.
Сибарит написав:2. Это были вообще не менты, а какие-то бандиты в форме, которые зарабатывают на страхе бусификации.
Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего, который оказался одет по гражданке.
Псевдо ТЦК і сам зустрічав і чув. Про псевдо ментів інформація не поступала. Барак це звичайний шлюз. Заплатили викуп - випустили. Не заплатили - відвезуть у справжне ТЦК. Менти на 99,99% справжні. Еволюція системи. Рік тому менти відпускали на вулиці за 4000-5000 грн. Зараз кажуть про 8000-10000 З комерційною жилкою - відкрили шлюзи бараки...підвали для попередньої фільтрації.
Господарю Про карму. А те що відбувається це що? Менти з бараками це лише засіб кармічного правосуддя.
sashaqbl написав: А ті що й так у війську - куди вони дінуться... Хіба в СЗЧ
це понятно, і даж понятно, що через ненаказуємість сзч влада випускає пару з армії . за час війни в людей проблем назбирується, від сімейних до господарчих. Не все мож рішити грошима чи по телефону... і знову, хто дотримується закону той лох. Не всіж підуть одномоментно і на цілий рік. Є такі, що взагалі не ходять. Влада б мала якось лояльність поощряти... І закривати всякі лазєйки типу навчання.
Доп инфа. Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. Спать на лавочках. Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен. Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.