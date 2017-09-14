RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:52

  Бетон написав:🫢 Начальник відділення Дарницького управління поліції не вийшов на службу, не виходить на зв’язок та разом з ним зникли арештовані кошти

Правоохоронці негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Під час перевірки правоохоронці виявили, що зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.

За якихось 400 тисяч доларів?
Цілий Нач. райвідділу?
Кого при Зе стали брати на службу?
Це дно.
UA
 
Повідомлень: 9851
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

После Кравченко такие люди просто стрелялись.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:00

  барабашов написав:После Кравченко такие люди просто стрелялись.

По кадровим питанням зараз куратор Юзик з Кварталу.
Не жарт. На жаль...
UA
 
Повідомлень: 9851
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:16

  prodigy написав:
  wild.tomcat написав:якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.


ці ряжені в рясах років 65-70 тому ховали під рясою кобуру
вони зольдати гундяя, який трохи повагався (2-3 дні) і підтримав війну путіна

вести себе по іншому (тобто припинити агітувати "за мир між братніми народами слов'ян", за єдиний руський мир на просторах колишньої імперії) їм заборонено керівництвом зверху (бо стукачів в "церкві" завжди було достатньо, той же диякон стучить на священика, бо бажає зайняти його місце), тому у священиків упц(рпц) є вибір -добровольно перейти в пцу, або кривити душею і "гнати беса".
до речі, в Одесі і області співвідношення приходів упц(415) до пцу(135)

не маю відношення до жодної церкви, бо всі вони є бізнесом
як сказав андрій кураєв(той що побив горшки з кирилом і втік до Праги) -починаючи з перших сторіч церкви (з часів імператора Константина великого), церква(визнанная імператором(царем) завжди була інструментом в руках керівництва країни,
і на питання стосовно ролі ПЦУ, той колишній професор духовної академії і мгу,
сказав що жоден глава держави не відмовиться від того, щоб мати церкву яка буде підтримувати політику президента (тобто пцу повністю виконує свою роль)

а якщо пригадати 2019р, то першим з патріархів церкви Зеленський поїхав саме до Онуфрія (упц мп)(хоч на той час ПЦУ вже рік існувала),
причини:
Зеленський зразка 2019р робив те, що йому радили політ технологи (саме Богдан),
це був посил путіну-я прагну миру з рф за будь яку ціну
друга причина-сам Зеленський був з російськомовної родини і мав світогляд типового ватника (якщо не москаля, тобто москвича, місті -де він проводив багато часу)

що у 2022-2024 побачив президент Зеленський, що УПЦ МП попри криваву війну, жертви серед цивільних і навіть руйнування "святинь" як Преображенський собор в Одесі продовжують свою антиукраїнську(для Зеленського-антипрезидентську) діяльність, з потрійною силою
не помічати п'яту колону в серці Києва (К.П.)Лавра, це допомагати ворогу нищити корозією довіри основи влади.
Влада Їх попередила, не розумієте, або не бажаєте замовкнути, ну тоді вам війна

стосовно ПЦУ-ця церква "об'єднала" УАПЦ і УПЦ КП, зараз люди обурюються, що є оновлення молитов , тропарів та інше
https://patriarchia.org.ua/news/mogylny ... ynu-uapcz/

Чемпіон ПЦУ Адріан (Кулик) оригінально покаявся – побив жінку, щоб захистити коханку

https://patriarchia.org.ua/videos/video ... y-kohanku/

на фото: підчас каяття чи після качалки(або *****)
нагадав мені Bangerloga

А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури?
По твому церква немає агітувати за мир? :lol:
нічорта твої томосівці не обєднали як і уапц так і кп залишився окремо. Єпископи автономні у єпіфанія реальної влади над ними нема.
Монахи теж більшість перейшли в автономне плавання. Єдине що тримає томосівську церкву формально разом, це адміністративний тиск влади так як юридично кп та уапц ліквідовані і є поза законом.
До чого ти про уапцшного кулика пишеш? :lol:
Зеленський єврей і мав та має єврейський світогляд а несвітогляд москвича. І зеленський як і більшість його уряду та і ти не входить до жодних релігійних груп отже за всіма ознаками є атеїстом а українською мовою безбожником.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3852
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:16

  ЛАД написав:Я нашёл только от польского "żłób (читается [жлуб]) — буквально «кормушка, ясли, корыто»".


буквально "жолоб"
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6326
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:55

И ещё.
Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов.
Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас.
И уже делают. Например:
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.

Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.

Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.

"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
https://focus.ua/digital/731487-udarnye-drony-germaniya-poluchit-noveyshie-bpla-foto#goog_rewarded
Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов.
И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы.
Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37262
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:21

  ЛАД написав:И ещё.
Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов.
Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас.
И уже делают. Например:
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.

Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.

Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.

"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
https://focus.ua/digital/731487-udarnye-drony-germaniya-poluchit-noveyshie-bpla-foto#goog_rewarded
Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов.
И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы.
Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.

Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями.
Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:36

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки ІТ-фахівців мають бронювання — дослідження DOU
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:40

Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. Чекаємо розбір від наших потужників що це був 1001-й агент кремля, і з рюкзака в нього стирчав парашут з червоною зіркою. Або його три дні вистежували два десятки оперативників за підозрою у злосному ждунізмі та колаборанстві.
Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
Letusrock
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:41

  stm написав:Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід.

Ти психічний та фізичний стан людей які воюють уявляєш?
А термін Життя у піхоті?
UA
 
Повідомлень: 9851
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
