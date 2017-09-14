|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:09
Banderlog написав: M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
є ризики знищення енергосистеми. от тільки цікаво, чого ти так зловтішаєшся?..
по Трампу - ось зовсім не так. кваліфікацію деяких призначенців Трампа ми вже побачили. так головна компетентність - особиста відданість
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:17
Banderlog написав: M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:21
M-Audio написав: Banderlog написав: M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати [b]підстанції навколо атомної генерації
[/b]. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?
такі дії створюють загрозу аварії на АЕС.
треба рухатися всіма офіційними шляхами. Раша за потребами завжди ховається ха формалізмом.
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:31
Banderlog написав: fler написав: Banderlog написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна
чи вагітна?
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:35
M-Audio написав: Banderlog написав: M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?
основна робота магате - це легалізація злочинів 3,14***
