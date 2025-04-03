|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23
budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5642
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 898 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
.....
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Отже щомісячно мінус
(209-154)/3=18,3 млрд юанів /7юанів долар=2,6 млрд доларів
(178-140)/3=9,3 тонни золота *129 доларів/грам=1,2 млрд доларів
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27290
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40
budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5642
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 898 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|219947
|
|