ПС для різних росіялюбів... Якщо є гроші і відсутні заборони(санкції)+ ти в таборі високорозвинутих країн - то нічого складного в створенні балістики пофіг де (хоч в селі під Львовом , де європейці завод для дронів побудували і хоч москалики й пульнули по ньому пару разів-але це їм не допомогло і кавоварки вже літають під Покровськом) хоч в Африці - не має. ППС тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь... розумний просто купить комплектуючі....
Австралия, прекратившая прямые закупки топлива из России после начала войны в Украине, с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
По информации издания, миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie, и потенциально поставляются австралийским компаниям. Этот порт стал одним из ключевых узлов, через который перерабатывается и реэкспортируется топливо, поступающее из России.
Дюрі-бачі Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри.. З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...
Тому якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
Тут как-то много обсуждали СЭС и ВЭС. Стало интересно, решил посмотреть чуть внимательнее результаты работающих станций. По ВЭС взял для примера Ботиевскую ВЭС.
Встановлена потужність Ботіївської ВЕС становить 200 МВт, будівництво здійснено у дві черги: в грудні 2012 року було запущено 30 агрегатів, у квітні 2014 року — ще 35. Середньорічна генерація очікується на рівні 686 млн кВт·год електроенергії щорічно[2]. У 2014 році станція згенерувала 652 млн кВт·год[3].
https://surli.cc/kfxjrv Русская Вики даёт цифру за 2020 607,7 млн кВт⋅ч. При работе постоянно на макс. расчётной мощности получили бы выработку 200МВт * (365 дней*24 часа) = 200 МВт*8760 час = 1752000МВт*ч Даже "очікувана генерація" даёт цифру выработки 39,1% от возможной выработки, исходя из мощности станции. Реально за 2020 получилось 34,7%, за 2014 - 37,2%. Учитывая, что в 2014 2-я очередь была запущена только в апреле, то цифра вызывает некоторые сомнения.
По СЭС данные найти тяжело, но вот что выдал чатжпт по фактической годовой выработке ТОВ «Енергопарк Яворів» (СЕС Терновиця, Львовская область): Год...... Выработка, млн кВт·ч.... Источник 2020....82.29 млн кВт·ч .........Профиль компании на energo.ua: указано "Виробництво ............................................електроенергії — 82,29 млн кВт•год". 2023....69.923 млн кВт·ч........Примітки до фінансової звітності за 2024 рік: "У 2023 реалізовано .................................................69 923 тис. кВт•год". 2024....77.939 млн кВт·ч........Тот же финансовый документ: "У 2024 році реалізовано 77 939 тис ............................................... кВт•год" Это при суммарной установленной мощности компании (две очереди СЕС в Терновице) 71.85 МВт. Элементарный подсчёт даёт результат выработки ээ при работе постоянно на макс. рачётной мощности: 71,85 МВ * (365 дней*24 часа) = 71,85 МВт * 8760 час = 629406 МВт*час. Даже при максимальной выработке в 2020 82290 МВт*час выработка ээ составляет всего 13% от возможной выработки, исходя из мощности станции. В 2023 получилось 11,1%. Станция сравнительно свежая - 1-я очередь запущена 1 ноября 2018, 2-я в сентябре 2019. Стоит добавить, что максимум мощности СЭС выдают с 12 до 17 часов. Не самое пиковое время.
budivelnik написав:....... маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать. Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика? stm говорит, что физики-химики давно не нужны.
Норвежці пропонують своїх 100 млрд доларів( з свого фонду в 1,4 трлн доларів) - на час поки будуть розбиратись з москальськими 140 млрд в бельгії.. і я норвежців-чудово розумію
Кому и на что пропонують? Ссылку можно?
тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь... розумний просто купить комплектуючі....
тільки дурень думає що хтось продаст комплектуючі, а не предложит купить готовую продукцию. Может, вы ещё так же легко купите "комплектуючі" для F-35 и будете их производить "у селі під Львовом"? И атомную бомбу тоже?
Уже писал - незнание не оправдание. "дефіцит Бюджету" никак не противоречит "ПРОФІЦИТу зовнішньої торгівлі".
Сирський розповів, як росіяни дізналися про зібрання військових на Дніпропетровщині – ЗМІ Каже, самі написали у чаті! А його зламали. Це вже не перший раз намагаються звинуватити самих загиблих бійців. А їм не пояснювали, що не можна таке писати в інтернеті?
А ворог продовжує просуватись. Не дивно, з огляду на те, що не воюють найбільш боєздатні, про яких я пишу в своїй темі, силовики заброньовані на 90-100%, відставники вже пенсіонери в 40 з гаком, охоронці стоять під кожним деревом, замість того, щоб воювати (вирішили, що охорона маєтків важливіша), офіцери доводять, що вони можуть бути тільки великими командирами, не той вос, або, взагалі, сидять закордоном і пишуть маячню на форумах. А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра, майже всі, яких мобілізували? І де вони всі, вони якось доїхали додому через блокпости, вони не бояться тюрми? Чи це вже стандартна практика, що здають свою картку командиру, він отримує їхню зарплатню, ділиться наверх, а їх провозить додому, можливо, що і не тільки за зарплатню і не тільки додому? А може, і таке відбувається, що загиблих та зниклих безвісти записують в СЗЧшники та дезертири?
У Бундесвері вважають, що Німеччина поки не готова до війни, — Bild Згідно зі звітом збройних сил Німеччини, з яким ознайомилося видання, у разі потенційної війни у країні очікують приблизно 1000 поранених військових щодня.
Окрім того, експерти прогнозують серйозне фізичне та психосоціальне навантаження на медиків та інших пацієнтів.
Також у Бундесвері вважають, що у разі війни слід готуватися до атак на лікарні та медичний персонал.
Фахівці, що складали звіт, рекомендують працювати над захистом лікарень, відновити виробництво критичних ліків у межах ЄС та проводити більше навчань з військовими та цивільними.
Треба ще трохи протриматися, партнери згоду не дають
hxbbgaf написав:А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра, майже всі, яких мобілізували? І де вони всі, вони якось доїхали додому через блокпости, вони не бояться тюрми?
У кума племяш просто з частин поїхав до ментів і здався. Сказав назад (в ту частину. через скоцьке відношення) хер повернуся. Оформили, побув три місяці в резервному батальйоні, зараз в іншій частині. вже в тилу. Що цікаво, відразу пришли гроші на картку за минулі "бойові" заслуги. А до цього їжу та одяг слали новою поштою. Не всі тікають додому
hxbbgaf написав:Сирський розповів, як росіяни дізналися про зібрання військових на Дніпропетровщині – ЗМІ Каже, самі написали у чаті! А його зламали. Це вже не перший раз намагаються звинуватити самих загиблих бійців. А їм не пояснювали, що не можна таке писати в інтернеті?
В Телеграмі? Роль кібербезпеки трохи перебільшена (с) (тм)