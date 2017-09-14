|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:42
M-Audio на жаль, ви ведете дискусію з ідіотом, це трата часу
prodigy
Повідомлень: 12838
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:43
andrijk777 написав:
Ок, а хто, тобто які конкретно люди(чи може не люди) це все "расчитали"?
Вы не учитываете уровень собеседника. Вы играли когда-то в шахматы? Я-да.
И попытки вытянуть с меня какую-то субъективную конкретику выглядят весьма наивно.
Дождь тоже иногда идет медленно, расчетливо и упорно.
Фразеологизм-с.
Кто это сотворил? Един Господь (УПЦ) это знает.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 978
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:52
trololo написав:
пуйло не хоче закінчувати війну
fler кілька сторінок тому писала, що Лавров вже благає бо там ось-ось розпадеться
flyman
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:53
M-Audio написав:
От я вже теж писав, що фіни евакуювали все населення з територій, що мали віддати. Я не знаю, що фінське суспільство тоді могло запропонувати тим, кого евакуювали, але я бачу, що зараз пропонує українська держава. Тому я всім пропонувальщикам фінського варіанту і пропоную: примірьте на себе черевики таких от евакуйованих в нікуди і без засобів для існування.
Про примірку черевиків ...
Коли я вже виїхав з Чернігова, в нікуди ... з усього майна - авто+те, що з собою в багажнику.
Коли я десь оселився, то до мене часто звертались з проханням, на ніч розмістити евакуюваних з Чернігова.
Не відмовляв ніколи і нікому.
Запам"яталась одна сім"я - мамо, донечка 6 років та хлопець 10-11 років. На трьох - рюкзак та маленький дитячий рюкзачок, ось і весь скарб, з якім виїхали
Тоді була повна невідомість, що буде далі з Черніговом ...
Але деякі, як Андрійко777 напевно, тільки як на собі це відчують, тоді погодятся, що це дуже боляче та погано ...
pesikot
Повідомлень: 12587
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 19:23
_hunter написав:
Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется?
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба
ㅤ
інвалід?
flyman
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 19:29
flyman написав: _hunter написав:
Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется?
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба
ㅤ
інвалід?
Отец троих несовершеннолетних детей.Мишель,Элизабет,Майкл.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 978
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
flyman написав: _hunter написав:
Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется?
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба
ㅤ
інвалід?
https://m.youtube.com/watch?v=8HpEkjK-hZw
GALeon
Повідомлень: 1677
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
flyman
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 19:44
А що там з танкерами?
тим часом, ропа знову донизу, WTI $58.6
flyman
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 19:50
prodigy написав:Banderlog
як там на Запорізькому 6>0напрямку?
речник ОТУ каже одне, О.Сирський інше
🔵Україна змушена відступати у Запорізькій області. Ключовим у статті є офіційне визнання головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, що ситуація на окремих ділянках Запорізького напрямку "значно погіршилася". Внаслідок інтенсивних боїв та під тиском ворога, українські війська були змушені
тут оту нема. Це якийсь інший речник.
В мене повної картини на таку ширину теж нема. Основне зараз це покровськ, якщо там в росіян розвяжуться руки все буде залежати чи продовжуть вони прогризати укріплений донецьк чи підуть на захід.
В нас все більшменш стабільно, наступне на запоріжському це бої за гуляйполе і це по плану "поступовому" , основна невизначеність це дорога на вільнянськ.
Banderlog
Повідомлень: 3900
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
