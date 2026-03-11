При ддосе большой мощности временное отключение сервисов почти неизбежно. Логично не писать о том, в чем не понимаешь.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2026 22:51
При ддосе большой мощности временное отключение сервисов почти неизбежно. Логично не писать о том, в чем не понимаешь.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|