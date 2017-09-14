|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:52
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
ИМХО це буде як з ветеранами ЗСУ, які переважній більшості в тилу не потрібні, і їх бояться / уникають через їх травми / зміни в психіці.
Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так.
"придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".
й де ж обгрунтування? ЛАД
просто в це вірить. нас не приймають, бо на поточний момент наша держава ще не відповідає європейським стандартам - й якраз через таких як ти. бо якраз підтримуєш все те, що нас гальмує - популізм, лівацькі ідеї, просто антизахідні лозунги - й таких, як ти чимало ще. а ще в тебе головне - треба домовлятися з Рашею. теж не відповів на просте питання - що нам дасть союз з Рашею? не бачиш, що всі, хто може тікає звідси - навіть Вірменія. про Центральну Азію вже мовчу. й тільки окремі довбні тягнуть нас в це болото - а потім, а чого нас Європа не приймає. болотники закінчаться, прийме
Shaman
Повідомлень: 10478
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1677 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:57
Shaman написав:
не всі, а лише присвячені одному видатному довбню. й ще підказка - розумним людям не потрібно перевіряти КОЖЕН раз - достатньо декількох разів для висновку.
а от навіщо ти скаржишся на все підряд? у ЛАДа теж не вистачає аргументів, але він якось без цього обходиться - він просто зливається. а троль так, не може собі дозволити визнати, що тупить
Оперетор обліківки шаман обзиває когось (напр. "видатним довбнем") і потім сидить і відраховує "час реакції", це ще оператор обліківки хотаб таким займається.
flyman
Повідомлень: 41471
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 14:10
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження? чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення
Это все, что нужно знать об этой учетке: оператор сидит и по несколько раз в минуту теребит свои же сообщения. И вгадати при этом
не всі
А кто говорил про все?
_hunter
Повідомлень: 10934
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 14:11
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:_hunter
я бачу в формі - 1хв?
а можна ввести обмеження на кількість скарг на день? тоді хтось дійсно глузд втратить. чи хоча б номінацію - стукачок тижня
Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман?
Иначе откуда он знает о жалобах?
оце нас й відрізняє ЛАД
.
бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.
ти за 15 років досі не знаєш, як побачити оскаржене повідомлення чи ні?
чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження?
чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення, присвячені тупенькому тролю ху_нтеру
?
Да, не знаю.
Больше того, никогда не интересовался, кто и когда оскаржує повідомлення.
Меня всегда интересовали высказываемые мысли, а не жалобы.
У вас, к сожалению, мысли уже давно пропали.
Пример - ваш предыдущий пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907958#p5907958
. Очень много слов вместо хотя бы попытки аргументированно возразить.
Вместо хотя бы попытки сказать "що робити", только "бла-бла-бла".
+, как обычно, порция наглой лжи - никто здесь не писал, "як гарно буде в окупації". Писали о том, что люди и в оккупации живут. Да живут. И при немецкой оккупации жили. Но это совсем не значит, що це гарно.
Что "руські можуть все, українці не можуть нічого" вообще никто не утверждал. То, что у РФ возможностей больше, чем у Украины, так это правда. Так же, как, например, США может больше, чем Германия. Так это не потому, что русские лучше украинцев или американцы лучше немцев, а просто большие государства с большей экономикой. ВВП(ППС) РФ в 2024 6,9 трлн. долл, Украины - 660 млрд. Разница в 10 раз.
По номинальному ВВП разница примерно такая - у РФ 2 трлн, у Украины 200 млрд. Понятно, что возможностей больше.
ЛАД
Повідомлень: 37475
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 14:12
flyman написав:
Оперетор обліківки шаман обзиває когось (напр. "видатним довбнем") і потім сидить і відраховує "час реакції", це ще оператор обліківки хотаб таким займається.
Да, одну "школу", похоже, проходили...
_hunter
Повідомлень: 10934
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 14:21
_hunter написав: flyman написав:
Оперетор обліківки шаман обзиває когось (напр. "видатним довбнем") і потім сидить і відраховує "час реакції", це ще оператор обліківки хотаб таким займається.
Да, одну "школу", похоже, проходили...
Я уже писал о "школе" - инструктор райкома по идеологии + НКВД.
Вот не очень понятно, где он такую нашёл.
Хотя ... Школа демагогии и лжи существовала везде и всегда. И вполне уверенно чувствует себя и сегодня.
ЛАД
Повідомлень: 37475
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 14:27
budivelnik написав:
повір
ЛАД написав:
Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.
мені
........
Вся суть поста ограничивается этим.
Остальное можно было бы и не писать.
ЛАД
Повідомлень: 37475
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Профіль
