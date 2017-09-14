Краткое содержание

- Зеленский посещает Турцию в рамках новой миротворческой кампании

- В четверг он встретится с представителями армии США.

- Киев получил «сигналы» о плане США по прекращению военных действий

- Кремль заявил, что никаких новых событий анонсировать не будет

Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, хотя Москва не продемонстрировала никаких признаков изменения своих условий прекращения войны. Она преуменьшила значение сообщения СМИ о том, что США работают над мирным планом из 28 пунктов.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что Киев получил «сигналы» о пакете предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений, добавил источник.

Посольство США в Киеве сообщило, что делегация США во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом находится в Киеве с «миссией по установлению фактов». В состав делегации также входит начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, который и Дрисколл встретятся с Зеленским в четверг, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий источник сообщил, что спецпредставитель США Стив Виткофф также может посетить Турцию, однако пока официальных лиц США о таком визите не было. Другой источник в МИД Турции сообщил, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, а участие Виткоффа во встречах в Анкаре не ожидается.